Canciller Hugo de Zela advierte que ataque contra Irán puede tener “derivaciones graves” y pide priorizar el diálogo

El canciller Hugo de Zela, aseguró que la posición del Perú respecto al ataque en conjunto de Estados Unidos y Israel a Irán "es fundamentalmente de preocupación", porque "esta conflagración" puede "tener derivaciones extremadamente graves".

En esa línea, señaló que el Gobierno peruano se posiciona en la búsqueda del diálogo entre los países involucrados mediante los mecanismos diplomáticos.

"Esta conflagración que está teniendo lugar puede tener derivaciones extremadamente graves. Por eso, nosotros hemos hecho un inmediato llamado a que se eviten acciones que puedan agravar la situación y pensamos que la solución es continuar con el diálogo que ya se había iniciado y utilizar los mecanismos diplomáticos para establecer la estabilidad en la región", enfatizó el canciller Hugo de Zela en Ampliación de Noticias.

De Zela dijo que se "evaluará prudentemente la situación y pondremos a disposición a nuestro país para contribuir a la paz y al fin del conflicto bélico en esa región".

Situación de los peruanos

El canciller detalló que hay al menos de 5 000 peruanos en la región, por lo que se han dado las directivas para que las embajadas se encuentren en coordinación permanente con la Cancillería.

"En la región, hay un poco más de 5 000 mil peruanos. En Israel, hay poco más de 3 000 peruanos. Luego, en Emiratos Árabes Unidos, tenemos alrededor de mil, 250 en Qatar, número aproximado igual en Jordania. 140 casi en Arabia Saudita, 120 en Irán. En el Líbano y en Egipto, hay alrededor de 80, en cada uno. En Bahréin, 38; en Kuwait, 20; Omán, 15; Pakistán, 10; Siria, 1. Así que son un total de cinco mil. Y resalto el dato de que en Irán son más o menos 120 (peruanos)", detalló en el canciller.

"En una situación de conflicto bélico, la situación es muy compleja, muy difícil, hay muchos nervios y lo que tratamos de hacer es darle a nuestros compatriotas la tranquilidad de que las autoridades peruanas en cada país harán todo lo posible por ayudarlos", añadió el canciller.

Comunicado de Cancillería

La Cancillería aseguró que el Gobierno peruano "formula votos para que la paz y la tranquilidad retornen pronto al Medio Oriente" tras el ataque de EE.UU. e Israel contra Irán.

"El Perú formula votos para que la paz y tranquilidad retornen pronto al Medio Oriente y a las partes involucradas a evitar acciones que puedan agravar la situación y privilegiar el diálogo y los mecanismos diplomáticos como vía para restablecer la estabilidad y la paz en la región", informó.

En ese sentido, el Ministerio de Relaciones Exteriores reiteró "su vocación pacifista y su respaldo a toda iniciativa internacional orientada a reducir las tensiones e invita a privilegiar y preservar la paz y la seguridad internacional".

"El Perú reafirma su firme compromiso con el respeto irrestricto del Derecho Internacional, la soberanía de los Estados, la integridad territorial y la solución pacífica de las controversias, conforme a los principios consagradas en la Carta de las Naciones Unidas", sostuvo.