Barcelona vs. Villarreal: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido por la fecha 26 de LaLiga?

Barcelona vs. Villarreal se enfrentarán EN VIVO y EN DIRECTO este fin de semana por la fecha 26 de LaLiga EA Sports 2025-26.

"¿Por qué no?", ha respondido Hansi Flick -director técnico del Barcelona- al ser preguntado, en la rueda de prensa previa al cotejo contra Villarreal, por si se ve entrenando 100 partidos más al Barça, donde ha dicho que disfruta de su trabajo "cada día" en un club que "es perfecto" para él.

Además, el preparador alemán del Barcelona ha insistido en que "es un gran honor" entrenar a un equipo con unos jugadores que "hacen un trabajo fantástico". Recordó también que su trabajo "es que el equipo esté mejor cada día" con vistas a un tramo de la temporada que se prevé decisivo con la disputa de siete partidos antes del parón internacional.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

¿Cómo llegan Barcelona y Villarreal a la fecha 26 de LaLiga?

Los culés vienen de golear 3-0 a Levante en casa, mientras que el 'Submarino amarillo' llega de ganarle 2-1 a Valencia.

¿Cuándo y dónde juegan Barcelona vs Villarreal en vivo en la fecha 26 de LaLiga 2026?

El partido está programado para el sábado 28 de febrero en el Camp Nou. El recinto, de momento, tiene una capacidad para 55,000 espectadores por labores de remodelación.

❝Es un gran honor llegar a los 100 partidos. Para mí era un sueño entrenar a este equipo.❞



🗣️ Hansi Flick pic.twitter.com/zGGmU1bsIz — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) February 27, 2026

¿A qué hora juegan Barcelona vs Villarreal en vivo por la fecha 26 de LaLiga?

En España , el partido Barcelona vs Villarreal comienza a las 4:15 p.m.

, el partido Barcelona vs Villarreal comienza a las 4:15 p.m. En Perú , el partido Barcelona vs Villarreal comienza a las 10:15 a.m.

, el partido Barcelona vs Villarreal comienza a las 10:15 a.m. En Colombia, el partido Barcelona vs Villarreal comienza a las 10:15 a.m.

En Ecuador, el partido Barcelona vs Villarreal comienza a las 10:15 a.m.

En Venezuela, el partido Barcelona vs Villarreal comienza a las 11:15 a.m.

En Bolivia, el partido Barcelona vs Villarreal comienza a las 11:15 a.m.

En Chile, el partido Barcelona vs Villarreal comienza a las 12:15 p.m.

En Paraguay, el partido Barcelona vs Villarreal comienza a las 12:15 p.m.

En Uruguay, el partido Barcelona vs Villarreal comienza a las 12:15 p.m.

En Argentina, el partido Barcelona vs Villarreal comienza a las 12:15 p.m.

En Brasil, el partido Barcelona vs Villarreal comienza a las 12:15 p.m.

¿Qué canales TV transmiten el Barcelona vs Villarreal en vivo?

El partido de Barcelona ante Villarreal será transmitido vía D Sports y DGO. RPP.pe te lleva los goles y todas las incidencias.

Barcelona vs Villarreal: alineaciones posibles

FC Barcelona: Joan García; Koundé, Eric García, Martín, Cancelo; Bernal, De Jong, Dani Olmo; Raphinha, Lamine Yamal y Lewandowski.

Villarreal: Luiz Júnior; Mourino, Pau Navarro, Renato Veiga, Cardona; Pape Gueye, Comesaña, Nicolas Pepe, Moleiro; Pérez y Mikautadze.

(Con información de EFE)