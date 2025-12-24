Últimas Noticias
Cartelera Cine en Lima y Perú hoy miércoles 24 de diciembre

La cartelera de películas de cines en Lima y Perú se renueva cada jueves. Revisa los títulos que se estrenan y mira los trailers.

Redacción RPP

por Redacción RPP

·
24 de Diciembre del 2025
AVATAR: FUEGO Y CENIZAS
AVATAR: FUEGO Y CENIZAS
A3h 15minFANTASÍA
Director: James Cameron
Reparto: Zoe Saldaña,Sam Worthington,Stephen Lang
Sinopsis

Tercera entrega de la saga "Avatar". Presenta al Pueblo de las Cenizas, un clan Na'vi no tan pacífico que utilizará la violencia si lo necesita para conseguir sus objetivos, aunque sea contra otros clanes.

Trailer
FIVE NIGHTS AT FREDDY´S 2
FIVE NIGHTS AT FREDDY´S 2
B141h 44min
Director: Emma Tammi
Reparto: Elizabeth Lail,Piper Rubio,Josh Hutcherson
Sinopsis

Ha transcurrido un año desde la pesadilla sobrenatural en la pizzería de Freddy Fazbear. La historia de lo que ocurrió allí ha ido adquiriendo la talla de leyenda local, e incluso ha dado pie al primer “Faszfest”. El exguarda de seguridad Mike y la agente de policía Vanessa han ocultado la verdad a Abby, la hermana de 11 años de Mike, acerca del destino de sus amigos animatrónicos. Pero cuando Abby decide reconectar con Freddy, Bonnie, Chica y Foxy, desatará una serie de acontecimientos aterradores que revelarán oscuros secretos sobre el verdadero origen de Freddy’s, desencadenando un horror que llevaba décadas escondido y olvidado.

Trailer
ZOOTOPIA 2
ZOOTOPIA 2
A1h 48minINFANTIL
Director: Jared Bush
Reparto: Ginnifer Goodwin,Ke Huy Quan,Jason Bateman
Sinopsis

En ZOOTOPIA 2 de Walt Disney Animation Studios, los detectives Judy Hopps (voz en inglés de Ginnifer Goodwin) y Nick Wilde (voz en inglés de Jason Bateman) se encuentran tras la pista de un misterioso reptil que llega a Zootopia y pone patas arriba la metrópoli de animales.

Trailer
BUGONIA
BUGONIA
+14 DNI2h 0minDrama
Sinopsis

Dos jóvenes obsesionados con las conspiraciones secuestran a la poderosa directora ejecutiva de una gran empresa, convencidos de que es una alienígena que pretende destruir el planeta Tierra.

CHAVIN DE HUANTAR EL RESCATE DEL SIGLO
CHAVIN DE HUANTAR EL RESCATE DEL SIGLO
+141h 35minAcción
Sinopsis

En una operación de rescate sin precedentes, comandos de élite se infiltran en una embajada sitiada por terroristas para liberar a decenas de rehenes, enfrentando un desafío que pondrá a prueba su valentía y humanidad.

Trailer
DEPREDADOR TIERRAS SALVAJES
DEPREDADOR TIERRAS SALVAJES
+141h 46minAcción
Sinopsis

Un joven Depredador, desterrado de su clan, deberá enfrentarse a su mayor desafío: sobrevivir solo y recuperar su honor. Pero cuando una inesperada aliada —una humana androide llamada Thia (Elle Fanning)— cruza su camino, ambos unirán fuerzas en una misión imposible: enfrentarse a un enemigo capaz de cazar incluso a los cazadores. Entre traiciones, criaturas letales y batallas por la supervivencia, este Depredador descubrirá que el verdadero combate no está en la sangre… sino en lo que significa ser digno de su nombre.

Trailer
EL GRINCH [2000]
EL GRINCH [2000]
APT1h 44minFamiliar
Sinopsis

En las afueras de Whoville, vive el Grinch y busca venganza para arruinar la Navidad de todos los ciudadanos de la ciudad.

FUE SOLO UN ACCIDENTE
FUE SOLO UN ACCIDENTE
+141h 45minDrama
Sinopsis

Lo que comenzó como un pequeño accidente pone en movimiento una serie de consecuencias cada vez mayores.

Trailer
NADA ES LO QUE PARECE 3
NADA ES LO QUE PARECE 3
+141h 55minSuspenso
Sinopsis

Los Cuatro Jinetes están de regreso… y no vienen solos. Una nueva generación de ilusionistas se une al equipo para llevar la magia al siguiente nivel. Más giros, más trampas, más espectáculo. Nada es lo que parece... y esta vez, menos que nunca.

NOCHE DE PAZ, NOCHE DE HORROR
NOCHE DE PAZ, NOCHE DE HORROR
+14 DNI1h 36minTerror
Sinopsis

Un niño presencia el asesinato de sus padres por un hombre disfrazado de Papá Noel. Años más tarde, ya adulto, se pone él mismo un disfraz de Papá Noel y se embarca en una violenta búsqueda de venganza contra los responsables.

WICKED POR SIEMPRE
WICKED POR SIEMPRE
APT2h 17minMusical
Sinopsis

Tras la primera parte de esta aventura, Elphaba enfrenta su destino como Bruja Mala del Oeste, mientras Glinda es nombrada defensora de Oz. Ambas deben tomar decisiones cruciales que marcarán sus futuros.

Trailer
