Arequipa: confirman muerte de padre e hijo arrastrados por torrentera en Cayma

Los cuerpos de un padre de familia y su hijo adolescente, de aproximadamente 14 años, fueron hallados sin vida esta mañana luego de que fueran arrastrados por el fuerte caudal de una torrentera en el distrito de Cayma, en la región de Arequipa.

Según confirmó el alcalde distrital, Juan Carlos Linares, el trágico accidente ocurrió durante la tarde de ayer. Las víctimas, que no residían habitualmente en ese sector, llegaron hasta la parte alta de la jurisdicción con el objetivo de inspeccionar un terreno de su propiedad.

"Ellos han venido de otra zona a ver sus lotes que tenían en la parte alta. Al momento en que han intentado ingresar, la torrentera los ha arrastrado y los ha llevado para abajo", detalló el burgomaestre.

Arrastrados varios kilómetros

El accidente se registró a la altura de la asociación Mujeres con Esperanza, en Alto Cayma. La fuerza del agua arrastró a ambos varios kilómetros hasta la parte baja del distrito, específicamente en el sector de Rafael Belaúnde, donde finalmente fueron encontrados.

Agentes policiales y autoridades locales acudieron al lugar para el levantamiento de los cadáveres, los cuales ya han sido trasladados a la Morgue Central de Arequipa.

Cifra de fallecidos en aumento

Tras reportarse la muerte de este padre y su menor hijo, se eleva a cuatro el número de personas fallecidas a causa de la presente temporada de lluvias en Arequipa.

Las otras dos víctimas mortales son una adulta mayor de aproximadamente 85 años, quien también fue arrastrada por el desborde de una torrentera en la parte alta de Cayma; y un ciudadano que perdió la vida tras recibir la descarga de un rayo en el sector de Uchumayo, hecho ocurrido el pasado jueves.