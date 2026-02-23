Sporting Cristal vs. 2 de Mayo EN VIVO: partido clave en el Callao por vuelta de Fase 2 de Copa Libertadores

Sporting Cristal vs. 2 de Mayo se enfrentarán EN VIVO y EN DIRECTO esta semana en un partido vital por la vuelta de la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026.

En Sporting Cristal van urgidos de una victoria ya que tras el empate a dos de la ida, una caída lo dejará con las manos vacías ante 2 de Mayo. "Jugamos en pocos días y hay futbolistas que han jugado dos partidos con un viaje de por medio. Ahora hay que pensar en el próximo partido. Somos un equipo que está bien físicamente", declaró el director técnico Paulo Autuori en la previa.

Hay que tener en cuenta que Cristal no contará entre sus filas con Luis Abram y Renato Solís, ambos por lesión. Además, no estará Luis Iberico por expulsión. 2 de Mayo, en tanto, sí contará con todos sus futbolistas.

¿Cómo llegan Sporting Cristal y 2 de Mayo a la vuelta en Fase 2 de Copa Libertadores 2026?

El elenco celeste viene de empatar 2-2 con Universitario en la Liga1. Del otro lado de la esquina, el 'Gallo Norteño' viene de perder 1-0 con Recoleta en la liga paraguaya.

¿Cuándo y dónde juegan Sporting Cristal vs 2 de Mayo por la vuelta en Fase 2 de Copa Libertadores 2026?

El partido está programado para el martes 24 de febrero en el Estadio Miguel Grau del Callao. El recinto tiene capacidad para 17,000 personas.

🇵🇪🩵 ¡El empate agónico de @ClubSCristal!



😱 Fue el 2-2 final y la serie se define en Lima.#GloriaEterna pic.twitter.com/Enxl1HoKXz — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) February 18, 2026

¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs 2 de Mayo en vivo por la vuelta de Fase 2 de la Copa Libertadores?

En Perú , el partido entre Sporting Cristal y 2 de Mayo comienza a las 7:30 p.m.

, el partido entre Sporting Cristal y 2 de Mayo comienza a las 7:30 p.m. En Paraguay , el partido entre Sporting Cristal y 2 de Mayo comienza a las 9:30 p.m.

, el partido entre Sporting Cristal y 2 de Mayo comienza a las 9:30 p.m. En Colombia, el partido entre Sporting Cristal y 2 de Mayo comienza a las 7:30 p.m.

En Ecuador, el partido entre Sporting Cristal y 2 de Mayo comienza a las 7:30 p.m.

En Bolivia, el partido entre Sporting Cristal y 2 de Mayo comienza a las 8:30 p.m.

En Venezuela, el partido entre Sporting Cristal y 2 de Mayo comienza a las 8:30 p.m.

En Argentina, el partido entre Sporting Cristal y 2 de Mayo comienza a las 9:30 p.m.

En Brasil, el partido entre Sporting Cristal y 2 de Mayo comienza a las 9:30 p.m.

En Chile, el partido entre Sporting Cristal y 2 de Mayo comienza a las 9:30 p.m.

En Uruguay, el partido entre Sporting Cristal y 2 de Mayo comienza a las 9:30 p.m.

En México , el partido entre Sporting Cristal y 2 de Mayo comienza a las 6:30 p.m.

En Estados Unidos (Miami), el partido entre Sporting Cristal y 2 de Mayo comienza a las 7:30 p.m.

¿Dónde ver el Sporting Cristal vs 2 de Mayo en vivo por TV?

El partido de Sporting Cristal contra 2 de Mayo será transmitido por la señal de ESPN y la plataforma streaming Disney+. RPP lo tiene en radio en los 89,7 FM y 730 AM, mientras que RPP.pe te lleva los goles y todas las incidencias.

Sporting Cristal vs 2 de Mayo: alineaciones posibles

Sporting Cristal: Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Cristiano; Yoshimar Yotún, Jesús Távara, Gustavo Cazonatti; Santiago González, Maxloren Castro y Felipe Vizeu.

2 de Mayo: Ángel Martínez; Víctor Davalos, Pedro Sosa, Miguel Barreto, Wilson Ibarrola; Elías Alfonso, Ulises Coronel, Óscar Romero, Marcos Gaona; Fernando Cáceres, Rodrigo Ruiz Díaz.

