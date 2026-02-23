¿Cómo nuestro país afrontó el Niño Costero de 2017?: esto respondió Jorge Nieto, exministro de Defensa

Arequipa es una de las regiones más afectadas por las intensas lluvias de temporada que se registran en el sur del país. El último sábado, Rohel Sánchez, gobernador de dicha región, en diálogo con RPP, indicó que más de 2 500 arequipeños han resultado afectados por la situación climatológica, de los cuales 109 quedaron damnificados y el número de viviendas dañadas asciende a 670.

Al respecto, Eduardo Parodi, experto en Gestión de Riesgos Naturales, señaló que, de acuerdo con registros de la Nasa, el Perú ya experimenta los efectos de un Niño Costero de “manera sostenida”, fenómeno que no se presenta en nuestro país desde 2017.

“De manera simultánea y un poco atípica, se ha incrementado también las temperaturas del sur del Perú, lo que estaría asociado en el incremento de las lluvias en la zona costera de Arequipa”, indicó.

“Con el nivel de incremento de las temperaturas, podemos prever que, de continuar este fenómeno evolucionando hacia la costa central, se van a volver a activar las quebradas, inclusive la ciudad de Lima, como ha sucedido en años anteriores, en el 2023 y el 2017, por ejemplo, en Punta Hermosa”, alertó.

Ante esta situación, resulta relevante conocer cómo nuestro país afrontó el Niño Costero de 2017. Por ello, RPP conversó con Jorge Nieto, quien entonces se desempeñaba como ministro de Defensa en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski.

¿Cómo se afrontó el Niño Costero en 2017?

Nieto Montesinos, en el cargo de ministro de Defensa, ejerció como coordinador del Comando de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), desde dirigió las intervenciones para afrontar el Niño Costero de aquel año.

"El COEN no es solamente el espacio que yo habilité allá en el Ministerio de Defensa. Bien entendido, el COEN es el gobierno nacional actuando como comando de operaciones de emergencia […] Nosotros tuvimos una primera conferencia de prensa con el presidente Kuczynski entonces, que la hicimos en el local que tenía en ese momento Indeci […], y cuando fuimos ahí a dar la conferencia, eso era pues un tumulto, un desorden […], es decir, quien viera eso por televisión estaba viendo un gobierno absolutamente caótico y desordenado", recordó.

"Saliendo de allí, yo le pregunto a mi edecán, si las FF.AA. no tenían un centro de comando y control en serio, dado que se supone que iban a dirigir en algún momento una guerra. Y la respuesta fue ‘tenemos cinco o seis, uno de ellos en el Ministerio de Defensa, en el sótano'. Llegando al ministerio, fui a revisar el espacio y, efectivamente, era un centro de comando y control que nos permitía actuar realmente en tiempo real", sostuvo.

El exministro sostuvo que el COEN se enfocó en mantener una "relación automática con los gobiernos regionales", por lo que, su primera sugerencia al actual Ejecutivo, sería activar dicho comando.

"Tu tercer nivel son las municipalidades; tu segundo nivel, los gobiernos regionales; el primer nivel es el gobierno nacional. Por tanto, la primera sugerencia que yo daría es ‘activen el COEN’. Eso tiene una estructuración que, en automático, está prevista en la ley y eso puede hacer que, rápidamente, fluyan las intervenciones", destacó.

"Y si a ese COEN se le da la capacidad de comunicación que tienen nuestras FF.AA., todo puede fluir muy rápidamente, la información de un lado hacia el otro y de regreso", acotó.

No obstante, consideró que el actual gobierno nacional no está respondiendo adecuadamente a la situación que empieza a agravarse.

"Bueno, primero [que den] un mensaje siquiera a las poblaciones afectadas, que les digan que el gobierno está al tanto. Yo sé que estamos sin gobierno. Un arequipeño, se supone, mañana juramentará como primer ministro, pero el presidente de la república es el jefe de las Fuerzas Armadas y esa calidad no la pierde por no tener primer ministro o por no tener Gabinete. Él es el jefe de las Fuerzas Armadas y son las Fuerzas Armadas la primera y principal estructura logística y organizativa que tiene el Estado peruano", señaló.

"Por tanto, siquiera un pronunciamiento que nos diga que la autoridad está cerca, que está al tanto, y luego movilizar, a través del comando conjunto, las enormes capacidades de actuación que tienen nuestras Fuerzas Armadas en situaciones como esta, que además ya saben perfectamente qué es lo que hay que hacer", agregó.

Finalmente, Nieto sostuvo que si bien "cada fenómeno es distinto" y "cada activación de quebradas tiene su propio curso", "si uno tiene la voluntad y el seguimiento del proceso, del problema, de la manera en la que están ocurriendo las cosas, la propia naturaleza nos dice cuál es la forma de enfrentar y de resolver el problema".

"Hoy día, la mitad de la ciudad de Arequipa no cuenta con agua potable, está inundada por las aguas, pero no cuenta con agua potable y no cuenta tampoco la mitad de la ciudad con energía eléctrica. Y se están construyendo, en este momento, algunos albergues en coliseos de la ciudad para poder atender a familias que han quedado totalmente desguarnecidas y a merced de la intemperie. Por tanto, esa acción que ya están desarrollando algunas autoridades en la ciudad y en otras ciudades afectadas del país, como en la región Ica, tiene que ser fortalecida por la acción del gobierno, por su presencia", enfatizó.

"Es muy importante la presencia de las autoridades para que la gente sienta que están actuando allí en favor de resolver los problemas que hoy día la aquejan", puntualizó.