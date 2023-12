Cartelera: 'Aquaman 2', 'Muchachos' y más estrenos para este jueves 21 de diciembre

¿Cuáles son los estrenos para este jueves 21 de diciembre? Conoce producciones cinematográficas que podrás ver en Cineplanet, MovieTime Cinemas, Cinemark y CineStar. Hay para todos los gustos. Mira la cartelera, planea y elige tu película favorita.

1. Aquaman y el reino perdido

Al no poder derrotar a Aquaman la primera vez, Black Manta, todavía impulsado por la necesidad de vengar la muerte de su padre, no se detendrá ante nada para acabar con Aquaman de una vez por todas. Esta vez Black Manta es más formidable que nunca y ejerce el poder del mítico Tridente Negro, que desata una fuerza antigua y malévola. Para derrotarlo, Aquaman recurrirá a su hermano encarcelado Orm, el ex rey de la Atlántida, para forjar una alianza improbable. Juntos, deben dejar de lado sus diferencias para proteger su reino y salvar a la familia de Aquaman y al mundo de una destrucción irreversible.

2. Hablando Huevadas: Hijo D...

Ricardo y Jorge son dos exitosos comediantes en Perú, quienes están enfrentando un juicio contra el Estado Peruano. En medio de esta situación, aparece un niño diciendo que es hijo de Ricardo, por lo que ahora deberá enfrentar el juicio y su nueva vida de padre, junto a Jorge.

3. La Maldición del Queen Mary

Inspirada en la legendaria maldición del transatlántico Queen Mary, uno de los lugares más embrujados de este planeta. Un filme de terror sobrenatural donde una familia comienza a darse cuenta de los secretos que esconde el suntuoso transatlántico. Su ostentoso legado enmascara aterradoras historias que Erin y Patrick descubrirán y tendrán que usar a su favor para intentar salir con vida del navío.

4. Los Tres Mosqueteros: Milady

D'Artagnan se ve obligado a unir fuerzas con Milady para rescatar a Constance, quien fue secuestrada ante sus ojos. Pero a medida que se declara la guerra y Athos, Porthos y Aramis ya se han unido al frente, un secreto del pasado rompe viejas alianzas.





5. Muchachos

Película sobre la fiesta más numerosa de la historia argentina, las celebraciones por el título de la Selección Argentina en el Mundial de Fútbol Qatar 2022, una experiencia cinematográfica que a través de videos obtenidos mediante la convocatoria a argentinos en todo el mundo y material inédito con tomas de drones de los festejos y de la llegada de la Selección, llevará al público a ese diciembre eterno donde las calles se tiñeron de celeste y blanco.