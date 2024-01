Cartelera: 'Priscilla', 'Muerto de risa' y las películas en estreno para este jueves 4 de enero

La cartelera se renueva este jueves 4 de enero con películas que apuestan por la acción y el suspenso, como es el caso de Muerto de risa, la tan esperada película protagonizada por Gisela Ponce de León y César Ritter. Por otro lado, se estrena Priscilla, una obra que se inspira en la vida de la única esposa de Elvis. Con Cailee Spaeny en el rol principal y Jacob Elordi como el Rey del Rock and Roll, la película nos sumerge en una narrativa completamente fresca sobre la historia de Priscilla Presley.



¿Cuáles son los otros estrenos para esta semana? Conoce las películas que podrás ver en Cineplanet, MovieTime Cinemas, Cinemark, Cine Star y otros cines a nivel nacional.

1. Marea sangrienta

Cuatro amigas viajan a una remota isla del pacifico para disfrutar y vivir una aventura en kayak y buceo. Mientras están buceando cerca al arrecife, las amigas comienzan a ser acechadas por un tiburón blanco. A lo lejos divisan una isla y a una niña la cual está siendo atacada por el tiburón. Estando la niña ya herida, ellas tendrán que pedir ayuda navegando a otra isla cerca. Mientras navegan y para sobrevivir a los persistentes ataques del tiburón; las amigas deberán permanecer juntas y trabajar en equipo.

2. Mis cachorros adorables

Un hombre se encuentra próximo a contraer matrimonio, sin embargo, enfrenta la difícil situación de no poder llevar consigo a su querido perro. En compañía de su mejor amigo, decide emprender un viaje lleno de emocionantes y divertidas aventuras caninas.

3. Muerto de risa

La trama de la película se centra en Javi Fuentes (interpretado por César Ritter), quien es el anfitrión del talk show más famoso del país, y se gana la vida burlándose de los demás. Cuando su padre fallece, Javi pierde su sentido del humor y es reemplazado por un insoportable influencer. Para recuperar su programa, Javi decide contratar a Alfonsina (Gisela Ponce de León) una comediante que intentará enseñarle a reírse de sí mismo antes que de los demás.

4. Priscilla

Cuando Priscilla Beaulieu conoce a Elvis Presley, el hombre que ya es una superestrella del rock and roll se convierte en alguien totalmente inesperado: un enamoramiento emocionante, un aliado en la soledad, un mejor amigo vulnerable.

5. Aguas siniestras

No correr. No bucear. No hay salvavidas de turno. Basada en el aclamado cortometraje del 2014 creado por Rod Blackhurst y Bryce McGuire, la trama trata sobre Ray Waller, un exjugador de béisbol de las grandes ligas obligado a retirarse anticipadamente por una enfermedad degenerativa, que se muda a su nueva casa con su preocupada esposa Eve, su hija adolescente Izzy y su joven hijo Elliot. Manteniendo la esperanza, y contra todo pronóstico, de regresar al béisbol profesional, Ray convence a Eve de que la resplandeciente piscina del patio trasero de la nueva casa será una diversión para los niños y una terapia física para él.