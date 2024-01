'Priscilla': estreno, reparto, tráiler y más detalles de la película de Sofia Coppola

La renombrada directora y guionista Sofia Coppola ha generado gran expectativas con su trabajo en Priscilla, una obra que se inspira en la vida de la única esposa de Elvis. Con Cailee Spaeny en el rol principal y Jacob Elordi como el Rey del Rock and Roll, la película nos sumerge en una narrativa completamente fresca sobre la historia de Priscilla Presley.

El filme se destaca por su enfoque en las emociones e impresiones más que en largas escenas, creando un sueño febril que revela detalles íntimos entre los personajes. Spaeny, nominada al Globo de Oro 2024 por su interpretación, compartió su experiencia al pasar tiempo con la mismísima Priscilla Presley, destacando la importancia de capturar la esencia de una historia humana extraordinaria.

“Pasar ese tiempo con la mismísima Priscilla Presley, que fue tan amable y generosa al concedérmelo, fue esencial para mí. Es una historia humana. Para nosotros, Elvis y Priscilla son realeza estadounidense, pero nunca antes habíamos visto lo que había detrás del telón, que es lo que creo que hace esta película”, comenta.

Jacob Elordi, quien interpreta a Elvis Presley como un personaje secundario, señala que uno de los mayores atractivos de la película fue la oportunidad de dar un paso atrás y ser parte de la historia en lugar de ser el foco principal. "Cuando interpretas a Elvis Presley, no lo ves como estar al servicio de otra persona, pero esa fue la parte más estimulante para mí", explica.

Mira el tráiler oficial de Priscilla

Cuando Priscilla Beaulieu cruza caminos con Elvis Presley, ya una superestrella del rock and roll, su encuentro se transforma en algo totalmente inesperado: un apasionado enamoramiento, un confidente en la soledad y un inesperado mejor amigo vulnerable. En el tráiler, presenciamos la transformación de Priscilla, quien deja de ser una joven común para emerger como un ícono de la moda y la cultura pop. A medida que esto sucede, descubre que la realidad difiere de sus expectativas iniciales.

“Sofía es por naturaleza una mujer muy amable y meticulosa. Y desde el comienzo no hubo que hacer esfuerzos desmedidos ni se exigió nada de nosotros que no fuera razonable. Se trataba simplemente de contar la historia exactamente como Priscilla Presley la había contado, y de tratar de transmitir tanto amor y cuidado como Priscilla cuando habla de la relación, sin dejarse llevar por lo que el mundo pudiera pensar al respecto”, comenta Jacob Elordi.

'Priscilla', de Sofia Coppola, llega a los cines en Perú el 4 de enero. | Fuente: A24

¿De qué trata Priscilla?

La trama se desencadena cuando la joven Priscilla Beaulieu conoce a Elvis Presley en una fiesta, marcando un giro radical en su vida. A través de los ojos de Priscilla, Sofia Coppola nos sumerge en el lado oculto de un ícono americano, desde una base militar alemana hasta la emblemática finca de Graceland. Este retrato profundamente conmovedor y detallado explora los temas del amor, la fantasía y la fama.

Basada en las memorias Elvis and Me escritas por Priscilla y publicadas en 1985, la película sigue el noviazgo y el matrimonio turbulento de Elvis y Priscilla. Ofrece una visión auténtica de la vida del Rey del Rock and Roll, explorando su relación desde la perspectiva única de Priscilla. Revela la dualidad del ícono, mostrando su apasionante presencia en el escenario y su lado más vulnerable fuera de él.

¿Quiénes actúan en Priscilla?

Cailee Spaeny da vida a Priscilla Beaulieu en la película homónima. Spaeny, ganadora a la Mejor Actriz en el Festival de Venecia por este papel, ha demostrado su versatilidad y talento en la pantalla grande. También ha sido nominada por este trabajo a los Premios Gotham y al del Florida Film Critics Circle.

Además del talento indiscutible de Spaeny, Priscilla cuenta con un elenco estelar. Jacob Elordi, personifica a Elvis Presley, mientras que Ari Cohen, Dagmara Dominczyk, Raine Monroe Boland, Tim Post, Lynne Griffin, Jorja Cadence, Daniel Beirne, Rodrigo Fernández-Stoll, Dan Abramovici, R. Austin Ball, Olivia Barrett, Stephanie Moore, Evan Annisette y Luke Humphrey completan el reparto.

¿Qué dice la crítica de Priscilla?

Priscilla ha generado reseñas que oscilan entre mixtas y positivas. Rotten Tomatoes le ha logrado una sólida aprobación del 82%, respaldada por 237 reseñas, y una calificación de 7.2/10. El consenso crítico destaca la actuación de Cailee Spaeny en el papel principal, subrayando cómo Sofia Coppola ofrece una mirada tierna pero clara a la amalgama a menudo tóxica entre el primer amor y la fama.

Mientras que la crítica ha elogiado en gran medida a Priscilla, la recepción entre la audiencia presenta una perspectiva más matizada, con una aprobación del 58% basada en más de 1000 votos y una calificación de 3.3/5. En Metacritic, el filme alcanza una puntuación sólida de 78 sobre 100, derivada de 55 reseñas, señalando una tendencia generalmente favorable.

En plataformas populares como IMDb, la película mantiene una sólida calificación de 6.9/10, respaldada por 8 mil 400 votos, destacando su aceptación entre el público. Asimismo, en FilmAffinity, la cinta obtiene una calificación de 5.7/10, basada en 148 votos, consolidando su posición en la escena cinematográfica con una recepción notable tanto de críticos como de espectadores.

¿Cuándo se estrena Priscilla?

La esperada película Priscilla, dirigida, producida y guionizada por la talentosa Sofia Coppola, llega a las pantallas peruanas desde el 4 de enero. Con un reparto estelar encabezado por Cailee Spaeny en el papel de Priscilla Beaulieu y Jacob Elordi como Elvis Presley, la cinta promete sumergir al público en una historia de amor y fama que desafía las expectativas.

Con un historial cinematográfico que incluye a Coppola, premiada con el Oscar a Mejor Guión Original por Lost in Translation en 2003, Priscilla se presenta como un imperdible evento cinematográfico que no solo promete emociones intensas sino que también atrae la atención de la crítica y la audiencia por igual.