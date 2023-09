Cartelera: 'Saw X', 'Tokyo Revengers' y más estrenos para este jueves 28 de septiembre

¿Cuáles son los estrenos para este jueves 28 de septiembre? Conoce producciones cinematográficas que podrás ver en Cineplanet, MovieTime Cinemas, Cinemark y CineStar. Hay para todos los gustos. Mira la cartelera, planea y elige tu película favorita.

1. Tokyo Revengers

Un perdedor de mediana edad viaja en el tiempo a sus años escolares y para salvar al amor de su vida de un futuro nefasto deberá convertirse en el líder de una temida pandilla escolar.

2. IU Concert: The Golden Hour

Celebrando el 15º aniversario del debut de la artista, llega a la gran pantalla en este especial Cinematic Cut. Vive el primer estreno mundial de IU en el cine, como la primera cantante coreana que actúa en el emblemático Estadio Olímpico Principal de Seúl, el estadio más grande de Corea del Sur, un lugar soñado para los artistas musicales.

El concierto da comienzo con una emocionante apertura acapella, la lista de canciones se compone de los temas más queridos de toda su carrera. Desde el ‘’strawberry moon’’ flotante hasta fuegos artificiales y un impresionante espectáculo de drones, la encantadora producción escénica es una visita obligada en los cines.

Abraza la felicidad de la inolvidable Golden Hour a través de las legendarias actuaciones de IU y un concierto cargado de emoción. En septiembre de 2023, únete a Uaena en todo el mundo para disfrutar juntos en los cines de esta conmovedora experiencia.

3. La puerta secreta

La oscura y peligrosa misión de Paul lo trasladará desde las profundidades de un sótano infestado de duendes hasta las cumbres del Himalaya, y por todos los lugares posibles. En su búsqueda alrededor del mundo, Paul pasará de ser un chico ingenuo y apasionado por su trabajo a un joven a punto de salvar el mundo y a la mujer que ama. Pero para alcanzar su destino, Paul tendrá que enfrentarse incluso a aquellos en quienes confía y sabotear el plan más insidioso y malvado que jamás haya amenazado a la humanidad..

4. Resistencia

En medio de una guerra futura entre la raza humana y las fuerzas de la inteligencia artificial (IA), Joshua (Washington), un endurecido exagente de las fuerzas especiales, en duelo por la desaparición de su esposa (Chan), es reclutado para cazar y matar al Creador, el escurridizo arquitecto de la IA avanzada que ha desarrollado una misteriosa arma con el poder de acabar con la guerra... y con la propia humanidad. Joshua y su equipo de agentes de élite atraviesan las líneas enemigas y se adentran en el oscuro corazón del territorio ocupado por la IA... sólo para descubrir que el arma que debe destruir es una IA con forma de niño.

5. Saw X

John Kramer (Tobin Bell) está de vuelta. La entrega más perturbadora de la franquicia de Saw explora el capítulo nunca antes contado del juego más personal de Jigsaw. Toma lugar entre los eventos ocurridos de Saw I (El juego del miedo) y Saw II (El juego del miedo 2), un enfermo y desesperado John viaja a México por un arriesgado y experimental procedimiento médico con la esperanza de encontrar milagrosamente una cura para su cáncer – solo para descubrir que toda la operación es una estafa y defrauda a los más vulnerables. Armado de un nuevo propósito, el infame asesino serial regresa a su trabajo, intercambiando papeles con los estafadores en su característico estilo visceral a través de tortuosas, trastornadas e ingeniosas trampas.

6. Pinocho: Una Historia Verdadera

El joven Pinocho huye de su genio creador Jepetto acompañado por el caballo Tibalt para ver el mundo y se une al circo ambulante dirigido por el buscavidas Modjafocco.

7. Psycho Pass: Providencia

Enero de 2118. La inspectora jefa del Departamento de Investigación Criminal, Akane Tsunemori, recibe un informe sobre un incidente en un navío extranjero: se ha hallado el cadáver de la profesora Milicia Stronskaya. Tras el incidente se encuentra un grupo conocido como los Peacebreakers, una organización paramilitar extranjera y una nueva amenaza exterior que tienen como objetivo los informes de la investigación de la profesora, conocidos como “los Papeles de Stronskaya".

Al reunirse con Shinya Kogami, un antiguo fugitivo del Departamento de Investigación Criminal, Akane se enfrenta a un caso que no tarda en superar sus expectativas. Los Papeles de Stronskaya podrían revelar una verdad que haría tambalearse al gobierno japonés, e incluso al Sistema Sibyl, hasta sus cimientos. En esta historia jamás contada se revela el eslabón perdido.

8. Corazones vándalos

La historia gira alrededor del polémico periodista de televisión quien, aburrido de su vida, se impone la misión de interesar por la lectura y la escritura a un grupo de jóvenes presos, creyendo que así logrará redimirlos y quizá redimirse él mismo. Ambos propósitos fracasan cuando los límites se quiebran y la tragedia sobreviene.