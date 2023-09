'Sound of Freedom': conoce la historia de Kelly Suárez, modelo que fue a la cárcel por tráfico de menores

A fines de agosto, se estrenó en cines la tan esperada película Sound of Freedom. Esta cinta fue un éxito debido a que relata la lucha de Tim Ballard contra el tráfico de niños.

Grabado en Colombia, una historia que sacudió el país también sirvió de inspiración para la trama ya que, en 2014, encontraron a 60 personas víctimas de explotación sexual, de las cuales 25 eran menores entre los 13 y 17 años.

Con el apoyo de la Fiscalía y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), pusieron tras las rejas a Kelly Suárez, quien en el filme aparece bajo el nombre de Katy Giselle o Miss Cartagena y fue interpretado por la actriz cubana Yessica Borroto Perryman.

Kelly Suárez fue detenida junto a otros cuatro hombres en 2014, en una fiesta donde se rescataron a menores explotados sexualmente entre los 13 y 17 años.

En la película, Kelly Suárez es interpretado por la actriz y modelo cubana Yessica Borroto Perryman, pero en la cinta se llama Katy Giselle.

¿Quién es Kelly Suárez?

Después de que muchos vieran Sound of Freedom, se preguntaron sobre la modelo que aparece en la cinta. Kelly Suárez fue candidata en el concurso de belleza Independencia 2013 y representó al barrio San José Obrero.

En la película, se ve que es una mujer que engaña a los niños con las promesas de que hará lo posible para cumplir sus sueños. Además, aparece hablando con un padre de familia donde le asegura que su instituto Stage Models Caribe impulsará el talento del menor. Luego, todos son llevaron a un departamento para iniciar en el modelaje, pero su destino era otro.

En el operativo donde estuvo Tim Ballard, Kelly Suárez fue detenida junto a otros cuatro hombres en una fiesta donde rescataron a niños entre los 13 y 17 años que eran explotados sexualmente. Dos años después, en 2016, los abogados alegaron que la modelo no tuvo nada que ver con el delito de tráfico de menores y que fue por una invitación.

“De ese paseo igual que los demás, me enteré por una invitación que nos mandaron en Facebook. En ese paseo no conocía a nadie. Pequé en sentarme en una mesa donde estaban sentados unos supuestos empresarios, que me iban ayudar con una agencia, porque ese siempre ha sido mi sueño, tener una agencia de modelos. Pequé con sentarme en esa mesa, ya cuando vi, teníamos a la Fiscalía y el CTI encima”, dijo para El Universal en ese entonces.

Kelly Suárez fue recluida en la cárcel de San Diego y estuvo presa hasta el 2016 y fue puesta en libertad tras el Hábeas Corpues presentado por su abogado.