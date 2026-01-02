Últimas Noticias
Estrenos de Películas hoy 02 de enero del 2026

Estas son las películas que se estrenan hoy en Perú en las plataformas online de streaming. Revisa aquí la sinopsis, puntaje y trailer de los títulos de Netflix, Amazon Prime, Disney y Max.

2 de Enero del 2026
Cómo entrenar a tu Dragón
Cómo entrenar a tu Dragón
2h 5minDrama,Familia,Fantasía,Acción & Aventura,Comedia2025
Director: Dean DeBlois
Reparto: Mason Thames,Nico Parker,Gerard Butler,Nick Frost,Gabriel Howell,Julian Dennison,Bronwyn James,Harry Trevaldwyn,Murray McArthur,Peter Serafinowicz,Naomi Wirthner,Ruth Codd,Andrea Ware,Anna Leong Brophy,Marcus Onilude
Valoración:
IMBD 7.8
Rotten Tomatoes 77
Sinopsis

En la escarpada isla de Mema, donde vikingos y dragones han sido enemigos acérrimos durante generaciones, Hipo se desmarca desafiando siglos de tradición cuando entabla amistad con Desdentao, un temido dragón Furia Nocturna. Su insólito vínculo revela la verdadera naturaleza de los dragones y desafía los cimientos de la sociedad vikinga.

Trailer
¿Dónde verla?
HBO Max
Com ensinistrar un drac
Com ensinistrar un drac
PG1h 38minFantasía,Animación,Acción & Aventura,Familia2010
Director: Chris Sanders,Dean DeBlois
Reparto: Jay Baruchel,Gerard Butler,Craig Ferguson,America Ferrera,Jonah Hill,Christopher Mintz-Plasse,T.J. Miller,Kristen Wiig,Robin Atkin Downes,Philip McGrade,Kieron Elliott,Ashley Jensen,David Tennant,Randy Thom
Valoración:
IMBD 8.1
Rotten Tomatoes 99
Sinopsis

Ambientada en el mítico mundo de los rudos vikingos y los dragones salvajes, y basada en el libro infantil de Cressida Cowell, esta comedia de acción narra la historia de Hipo, un vikingo adolescente que no encaja exactamente en la antiquísima reputación de su tribu como cazadores de dragones. El mundo de Hipo se trastoca al encontrar a un dragón que le desafía a él y a sus compañeros vikingos, a ver el mundo desde un punto de vista totalmente diferente.

Trailer
¿Dónde verla?
HBO Max
Black Hawk derribado
Black Hawk derribado
2h 25minHistoria,Acción & Aventura,Guerra,Drama2001
Director: Ridley Scott
Reparto: Josh Hartnett,Eric Bana,Ewan McGregor,Tom Sizemore,William Fichtner,Sam Shepard,Jason Isaacs,Ewen Bremner,Orlando Bloom,Tom Hardy,Charlie Hofheimer,Hugh Dancy,Tom Guiry,Brian Van Holt,Steven Ford
Valoración:
IMBD 7.7
Rotten Tomatoes 77
Sinopsis

Octubre de 1993. Soldados americanos de élite son enviados a Mogadiscio (Somalia) en una misión de paz de las Naciones Unidas. El fin se supone que es salvar vidas, no segarlas. Pero resulta que el principal objetivo de la misión es capturar al caudillo Aidid y acabar de raíz con la guerra. Al principio, todo parece ir bien, hasta que dos helicópteros Black Hawk, aparentemente invencibles, son derribados. Entonces la misión se convierte en una desesperada carrera para rescatar a la tripulación y a los soldados de tierra que han quedado atrapados o han resultado heridos en el accidente.

Trailer
¿Dónde verla?
Amazon Prime Video
Escuela de rock
Escuela de rock
1h 49minComedia,Música,Europeas2003
Director: Richard Linklater
Reparto: Jack Black,Joan Cusack,Mike White,Sarah Silverman,Miranda Cosgrove,Joey Gaydos Jr.,Kevin Clark,Rivkah Reyes,Robert Tsai,Maryam Hassan,Aleisha Allen,Caitlin Hale,Brian Falduto,Zachary Infante,James Hosey
Valoración:
IMBD 7.2
Rotten Tomatoes 92
Sinopsis

Dewey Finn es un guitarrista con delirios de grandeza que es expulsado de su banda. Desesperado por encontrar un trabajo ante su falta de dinero, suplanta la identidad de un profesor sustituto para dar clase en una escuela privada a los pequeños alumnos pre-adolescentes de 5o grado a los que intentará enseñarles el "rock and roll de alto voltaje". Además entre sus alumnos está Yuki, un guitarrista prodigio de 9 años que puede ayudar a Dewey a ganar la competición de bandas de música... y de paso solucionar sus problemas económicos.

¿Dónde verla?
Netflix
Ángeles y demonios
Ángeles y demonios
R2h 18minMisterio & Suspense2009
Director: Ron Howard
Reparto: Tom Hanks,Ewan McGregor,Ayelet Zurer,Stellan Skarsgård,Pierfrancesco Favino,Nikolaj Lie Kaas,Armin Mueller-Stahl,Thure Lindhardt,David Pasquesi,Cosimo Fusco,Victor Alfieri,Franklin Amobi,Curt Lowens,Bob Yerkes,Marc Fiorini
Valoración:
IMBD 6.7
Rotten Tomatoes 36
Sinopsis

Robert Langdon descubre la prueba de la reaparición de una antigua hermandad secreta conocida como los Illuminati: la más poderosa organización secreta en la historia, que a su vez también se enfrenta a una amenaza que hace que peligre su existencia: la Iglesia Católica. Cuando Langdon se entera de que los Illuminati conspiran en contra de la Iglesia intentando detonar una bomba de antimateria, él se dirige a Roma, donde une fuerzas con Vittoria Vetra.

Trailer
¿Dónde verla?
Amazon Prime Video
Capitán Phillips
Capitán Phillips
PG-132h 14minAcción & Aventura,Drama,Misterio & Suspense,Crimen2013
Director: Paul Greengrass
Reparto: Tom Hanks,Barkhad Abdi,Barkhad Abdirahman,Faysal Ahmed,Mahat M. Ali,Michael Chernus,David Warshofsky,Corey Johnson,Chris Mulkey,Yul Vazquez,Max Martini,Catherine Keener,Omar Berdouni,Mohamed Ali,Issak Farah Samatar
Valoración:
IMBD 7.8
Rotten Tomatoes 93
Sinopsis

En el año 2009, en aguas internacionales a 145 millas de la costa de Somalia, en el cuerno de África, el buque carguero “Maersk Alabama”, al mando del capitán de la marina mercante estadounidense Richard Phillips, fue abordado y retenido por piratas somalíes, siendo el primer barco norteamericano secuestrado en los últimos doscientos años.

Trailer
¿Dónde verla?
Amazon Prime Video
Asalto al tren Pelham 123
Asalto al tren Pelham 123
G1h 48minCrimen,Misterio & Suspense,Acción & Aventura2009
Director: Tony Scott
Reparto: Denzel Washington,John Travolta,John Turturro,Luis Guzmán,James Gandolfini,Michael Rispoli,Gary Basaraba,Alex Kaluzhsky,Alice Kremelberg,Katherine Sigismund,Jake Siciliano,Gbenga Akinnagbe,Jason Butler Harner,Victor Gojcaj,Robert Vataj
Valoración:
IMBD 6.4
Rotten Tomatoes 51
Sinopsis

Walter Garber, supervisor del metro de Nueva York, tiene que afrontar el caos provocado por el secuestro de un vagón por una banda armada. Los criminales amenazan con ejecutar a los pasajeros si en una hora no reciben un cuantioso rescate. Garber utiliza sus conocimientos del sistema suburbano para intentar burlar a Ryder y salvar a los rehenes. Pero hay un enigma que Garber no consigue resolver: en el caso de que los criminales obtuvieran el dinero, ¿cómo conseguirían escapar? Remake de 'Pelham uno, dos, tres' (1974).

Trailer
¿Dónde verla?
Amazon Prime Video
