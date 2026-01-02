Estrenos de Películas hoy 02 de enero del 2026

En la escarpada isla de Mema, donde vikingos y dragones han sido enemigos acérrimos durante generaciones, Hipo se desmarca desafiando siglos de tradición cuando entabla amistad con Desdentao, un temido dragón Furia Nocturna. Su insólito vínculo revela la verdadera naturaleza de los dragones y desafía los cimientos de la sociedad vikinga.
Ambientada en el mítico mundo de los rudos vikingos y los dragones salvajes, y basada en el libro infantil de Cressida Cowell, esta comedia de acción narra la historia de Hipo, un vikingo adolescente que no encaja exactamente en la antiquísima reputación de su tribu como cazadores de dragones. El mundo de Hipo se trastoca al encontrar a un dragón que le desafía a él y a sus compañeros vikingos, a ver el mundo desde un punto de vista totalmente diferente.
Octubre de 1993. Soldados americanos de élite son enviados a Mogadiscio (Somalia) en una misión de paz de las Naciones Unidas. El fin se supone que es salvar vidas, no segarlas. Pero resulta que el principal objetivo de la misión es capturar al caudillo Aidid y acabar de raíz con la guerra. Al principio, todo parece ir bien, hasta que dos helicópteros Black Hawk, aparentemente invencibles, son derribados. Entonces la misión se convierte en una desesperada carrera para rescatar a la tripulación y a los soldados de tierra que han quedado atrapados o han resultado heridos en el accidente.
Dewey Finn es un guitarrista con delirios de grandeza que es expulsado de su banda. Desesperado por encontrar un trabajo ante su falta de dinero, suplanta la identidad de un profesor sustituto para dar clase en una escuela privada a los pequeños alumnos pre-adolescentes de 5o grado a los que intentará enseñarles el "rock and roll de alto voltaje". Además entre sus alumnos está Yuki, un guitarrista prodigio de 9 años que puede ayudar a Dewey a ganar la competición de bandas de música... y de paso solucionar sus problemas económicos.
Robert Langdon descubre la prueba de la reaparición de una antigua hermandad secreta conocida como los Illuminati: la más poderosa organización secreta en la historia, que a su vez también se enfrenta a una amenaza que hace que peligre su existencia: la Iglesia Católica. Cuando Langdon se entera de que los Illuminati conspiran en contra de la Iglesia intentando detonar una bomba de antimateria, él se dirige a Roma, donde une fuerzas con Vittoria Vetra.
En el año 2009, en aguas internacionales a 145 millas de la costa de Somalia, en el cuerno de África, el buque carguero “Maersk Alabama”, al mando del capitán de la marina mercante estadounidense Richard Phillips, fue abordado y retenido por piratas somalíes, siendo el primer barco norteamericano secuestrado en los últimos doscientos años.
Walter Garber, supervisor del metro de Nueva York, tiene que afrontar el caos provocado por el secuestro de un vagón por una banda armada. Los criminales amenazan con ejecutar a los pasajeros si en una hora no reciben un cuantioso rescate. Garber utiliza sus conocimientos del sistema suburbano para intentar burlar a Ryder y salvar a los rehenes. Pero hay un enigma que Garber no consigue resolver: en el caso de que los criminales obtuvieran el dinero, ¿cómo conseguirían escapar? Remake de 'Pelham uno, dos, tres' (1974).