Emergencia en Arequipa: así se encuentran las zonas afectadas tras el último desborde de la torrentera Chullo [VIDEO]

Arequipa en emergencia por lluvias | Fuente: RPP

Las intensas lluvias en Arequipa provocaron el desborde de la torrentera Chullo, causando estragos en varios sectores y distritos que ahora se encuentran en situación de emergencia.

Un ejemplo de ello se observa en Calle Grande, cenca del Colegio Lord Byron, en la urbanización Cooperativa de Abogados, límite de los distritos de Cayma, Cerro Colorado y Yanahuara.

Un equipo de RPP pudo constatar de primera mano los escenarios críticos que han dejado las lluvias en la zona. No obstante, durante la tarde y noche del miércoles no se registraron precipitaciones intensas que, de haberse producido, la situación habría sido más devastadora debido a nuevas inundaciones.

Por otro lado, como medida preventiva, se procedió a la destrucción de un puente con más de 50 años de antigüedad, con el objetivo de ampliar el cauce de la torrentera y evitar que el agua vuelva a desbordarse hacia las viviendas. En el lugar se colocaron rocas y tierra para reforzar la ribera y reducir el riesgo de nuevas inundaciones.

Al menos 200 viviendas se vieron afectadas en dos ocasiones en menos de una semana. La primera inundación ocurrió el 19 de febrero; apenas tres días después de concluir las labores de limpieza, el 22 de febrero, una segunda crecida -más intensa- volvió a cubrir las casas con lodo y piedras. Actualmente, continúan los trabajos de desinfección, retiro de escombros y limpieza.

El propio Colegio Lord Byron sufrió daños considerables, luego de que laboratorios quedaran inundados. Durante todo el día se han realizado labores para retirar el agua y el lodo acumulados.

Otras urbanizaciones, como Flora Tristán e Independencia Americana, también han registrado desbordes, donde se ha logrado encauzar la torrentera, además de reforzar las inmediaciones con rocas y tierra para proteger las viviendas.

Arequipa: damnificados por desborde de torrentera piden ayuda | Fuente: RPP

Cuestionamientos a la visita presidencial

En medio de la emergencia, la población expresó su malestar por la breve visita del presidente de la República, José María Balcázar, quien llegó por la mañana a Arequipa, acompañado de sus ministros.

Según nuestro corresponsal, el mandatario arribó alrededor de las 10:40 a.m., sostuvo una reunión en el Gobierno Regional con autoridades locales y posteriormente se trasladó al distrito de Cayma, específicamente al sector Villa Continental.

Sin embargo, le jefe de Estado descendió apenas unos minutos de su vehículo, no dialogó con los vecinos afectados y se retiró rápidamente junto a su comitiva rumbo al aeropuerto.

Cabe señalar que tampoco se llegó a realizar el sobrevuelo por las zonas devastadas.

En tanto, la presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, mantuvo reuniones con alcaldes y otras autoridades a fin de coordinar acciones.