Partidos de hoy, jueves 26 de febrero del 2026: horarios y canales TV para ver EN VIVO Copa Libertadores y Recopa Sudamericana

HOY EN VIVO | Resultados en directo | Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Flamengo vs. Lanús por la Recopa Sudamericana. Revisa aquí toda la información de las competiciones del fútbol peruano y mundial este 26 de febrero.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Partidos de hoy, Copa Libertadores - Conmebol

5:00 p.m. | Guaraní vs. Juventud - ESPN, Disney+

7:30 p.m. | Deportes Tolima vs. Deportivo Táchira - ESPN 2, Disney+

Partidos de hoy, Recopa Sudamericana - Conmebol

7:30 p.m. | Flamengo vs. Lanús - ESPN, Disney+

Partidos de hoy, Conference League - UEFA

12:45 p.m. | Fiorentina vs. Jagiellonia Bialystok - Disney+

12:45 p.m. | HNK Rijeka vs. AC Omonia - Disney+

12:45 p.m. | NC Celje vs. FC Drita - Disney+

12:45 p.m. | Samsunspor vs. KF Shkendija - Disney+

3:00 p.m. | AZ Alkmaar vs. FC Noah - Disney+

3:00 p.m. | Crystal Palace vs. Zrinjski Mostar - Disney+

3:00 p.m. | Lech Poznan vs. Kups - Disney+

3:00 p.m. | Lausanne Sport vs. Sigma Olomouc - Disney+

Partidos de hoy, Europa League - UEFA

12:45 p.m. | Stuttgart vs. Celtic - ESPN, Disney+

12:45 p.m. | Viktoria Plzen vs. Panathinaikos - ESPN 4, Disney+

12:45 p.m. | Ferencvaros vs. Ludogorets - ESPN 3, Disney+

12:45 p.m. | Crvena Zvezda vs. Lille - ESPN 2, Disney+

3:00 p.m. | Celta de Vigo vs. PAOK - ESPN, Disney+

3:00 p.m. | Genk vs. Dinamo Zagreb - ESPN 3, Disney+

3:00 p.m. | Bologna vs. SK Brann - ESPN 4, Disney+

3:00 p.m. | Nottingham Forest vs. Fenerbahce - ESPN 2, Disney+

Partidos de hoy, Primera A - Colombia

7:30 p.m. | Millonarios vs. Deportivo Pereira - RCN Nuestra Tele

Partidos de hoy, Liga Profesional - Argentina

3:15 p.m. | Racing Club vs. Independiente Rivadavia - Fanatiz, Disney+

3:15 p.m. | Sarmiento vs. Unión Santa Fe - TyC Sports Internacional, Fanatiz

5:30 p.m. | River Plate vs. Banfield - ESPN 3, Disney+, Fanatiz

5:30 p.m. | Estudiantes RC vs. Huracán - TyC Sports Internacional, Fanatiz

Partidos de hoy, Brasileirao - Brasil

5:00 p.m. | Santos vs. Vasco da Gama - L1 Play, Fanatiz, Kick