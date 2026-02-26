Lluvias intensas en Lima elevan a "nivel naranja" tramos del río Rímac y se producen "flujos de agua" en vías

Varias zonas de Lima fueron sorprendidas este miércoles por lluvias de moderada a fuerte intensidad que obligaron a organismos como el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) y el COEN - Indeci a activar sistemas de vigilancia inmediata.

El fenómeno meteorológico afectó con mayor severidad a los distritos de la cuenca media del río Rímac, como Chosica y Chaclacayo, donde el incremento del nivel del agua generó alarma entre los residentes y transeúntes de puntos críticos.

Los registros del Senamhi confirmaron que las lluvias de verano alcanzaron acumulados significativos, llegando a los 10.6 milímetros (mm) en la estación California, Chosica, hacia el final de la noche.

#Infórmate #Senamhi #Minam En Lima, las localidades de la cuenca media del río Rímac registraron lluvias intensas durante las últimas horas.



Según las estaciones de ISAAC hasta las 21:00 h. los mayores acumulados se alcanzaron en California (10.6 mm) en La Libertad (9.8 mm).

El comportamiento del principal río de la capital varió drásticamente en pocas horas debido a las descargas provenientes de las partes altas.

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) reportó que la estación hidrológica de Chosica alcanzó caudales peligrosos, situando al afluente en un estado de vulnerabilidad para las poblaciones aledañas.

Ante este escenario, las autoridades meteorológicas advirtieron que la saturación de los suelos y la intensidad de las lluvias facilitaron el desplazamiento de agua sobre la superficie urbana.

“Estas condiciones favorecieron la ocurrencia de escorrentías (flujos de agua), tal como se evidenció en la plataforma”, informó el Senamhi.

Hacia las 22:00 horas, el monitoreo en tiempo real mostró que la situación en los tramos de Lurigancho-Chosica y San Mateo se mantenía en "nivel naranja de peligro", configurando un riesgo elevado en esas zonas.

En el primer distrito, el caudal se incrementó hasta los 106.91 m³/s, mientras que en la estación de San Mateo se registraron 33.95 m³/s, cifras que consolidaron la declaratoria de alerta por peligro de desborde e inundaciones en las zonas bajas.

#Reporte #Senamhi #Minam En Lima, los tramos del río Rímac que atraviesan los distritos de Lurigancho Chosica y San Mateo se encuentran en nivel naranja de peligro. #PrepárateAnteCrecidaDeRíos Aléjate de la ribera del río

Agua y lodo en vías

La emergencia se agravó en zonas como Chosica, donde ciudadanos que se comunicaron con el Rotafono de RPP indicaron descensos de flujos de agua hacia las zonas habitadas.

Conductores y vecinos informaron de pistas completamente inundadas en sectores como Quirio y el puente Los Ángeles en Chaclacayo, dificultando el tránsito de vehículos ligeros y pesados.

Video enviado por un ciudadano desde un tramo de la Carretera Central en Chosica. | Fuente: RPP

Asimismo, otros usuarios informaron que el paso en la Carretera Central, específicamente en el sector de Tornamesa, en Huarochirí, se vio interrumpido por la presencia de lodo y agua que impedía el avance de los camiones hacia Lima.

Imágenes y testimonios compartidos con el Rotafono de RPP evidenciaron torrentes de agua recorriendo las vías en Santa Clara, además de diversos aniegos que afectaron el acceso a las propiedades.

Imágenes captadas en la avenida Nicolás Ayllón (Carretera Central) en Santa Clara. | Fuente: RPP

La magnitud del evento meteorológico también fue visible en el Cercado de Lima, donde el río Rímac mostró un aspecto torrentoso y una crecida considerable que atrajo la atención de los transeúntes.

Caudal del río Rímac la noche del miércoles 25 de febrero captado en el Cercado de Lima. | Fuente: RPP

Medidas preventivas y cierre de infraestructura

Ante la acumulación de agua y el riesgo para los usuarios, la Municipalidad Distrital de Ate dispuso el cierre temporal del bypass de Huachipa, ubicado en la avenida Ramiro Prialé. Esta medida se tomó para iniciar trabajos de drenaje urgentes y evitar daños estructurales en la vía, recomendando a los conductores utilizar rutas alternas como las avenidas Pedro Ruiz Gallo o José Carlos Mariátegui.

“Se ha acumulado agua en el bypass de Huachipa, lo que requiere la realización de trabajos de drenaje para evitar daños a la infraestructura y garantizar la seguridad de los conductores”, informó la Municipalidad Distrital de Ate.

Por su parte, el Indeci instó a la población a mantenerse alejada de las riberas y evitar cualquier actividad cercana a los cauces de los ríos Rímac y Chillón, este último también en nivel naranja en estaciones como Pariacancha y Obrajillo.

Las autoridades recordaron que el nivel del agua puede variar de forma repentina si persisten las precipitaciones en la sierra central, por lo que el monitoreo a través de la plataforma ISAAC del Senamhi se mantendrá de forma ininterrumpida.