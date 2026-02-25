Abogado penalista señala que Marisel Linares deberá pagar una eventual reparación civil en caso de Lizeth Marzano

Andy Carrión recalcó que la periodista no podrá evadir su responsabilidad en el caso ya que el vehículo usado por Adrián Villar es de su propiedad. No obstante, señaló que buscará una figura legal para evitar una sanción penal.

La periodista Marisel Linares deberá pagar una eventual reparación civil a favor de la familia de Lizeth Marzano, ya que el auto que manejó Adrián Villar y causó la muerte de la joven deportista es de su propiedad. Así lo afirmó este miércoles el abogado penalista Andy Carrión.

El especialista, en entrevista al programa Prueba de Fuego de RPP, explicó la razón por la cual la comunicadora no podrá evadir su responsabilidad, ahora que fue incluida formalmente en la investigación del caso por el presunto delito de encubrimiento.

"Cuando alguien es propietario de un vehículo, tiene necesariamente que responder civilmente por los daños que se ocasionen por el manejo de este objeto, que en este caso es el vehículo. Entonces, independientemente de cómo culmine el proceso penal, ella sí va a tener que hacerse cargo de una eventual reparación civil que se imponga producto de los hechos", aseveró Andy Carrión.

El abogado comentó que la defensa legal de Marisel Linares buscará usar la "excusa absolutoria" para evitar cualquier sanción penal

por presunto encubrimiento. Según señaló, esta figura podría aplicarse a favor de la comunicadora, al sostener una relación familiar con Villar Chirinos, al ser hijo de su pareja, Rubén Villar.

"Lo que ya se va a discutir es la excusa absolutoria dentro del tipo penal. Es decir, aquellas personas que tengan una estrecha relación se excusan de sancionarlos penalmente. Por ejemplo, la madre con el hijo, entre hermanos, esposos... La Corte Suprema ha ido desarrollando una línea de interpretación muy restrictiva, en el sentido de que sean familiares consanguíneos, pero este es un caso muy particular porque (Adrián Villar) es el hijo de su pareja. Por más estrechez que existe en la relación, no es seguro que esto vaya a aplicar a este caso", explicó.



El caso

La Primera Fiscalía Penal de San Isidro incluyó formalmente a la periodista Marisel Linares en la investigación que se le sigue a su hijastro, Adrián Villar, acusado por presunto homicidio culposo, omisión al socorro y fuga del lugar de accidente de tránsito, tras atropellar a la deportista Lizeth Marzano.

Según el documento, al que tuvo acceso RPP, la periodista será investigada por presunto encubrimiento personal en agravio del Estado. Por ello, se le ha citado a declarar el próximo martes 3 de marzo, desde las 9 de la mañana, a fin de que de su versión de los hechos que se vienen investigando.