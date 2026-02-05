Estrenos de Películas hoy 05 de febrero del 2026

Sinopsis

El jóven ídolo del rock estadounidense Nick Rivers viaja a Alemania Oriental para participar en un prestigioso festival cultural. Pero lo que parece ser una simple gira musical pronto se convierte en un enredo internacional cuando un plan militar secreto amenaza con destrozar el orden geopolítico. Rivers se ve arrastrado a una aventura llena de conspiraciones, persecuciones y alianzas inesperadas.