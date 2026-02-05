Estrenos de Películas hoy 05 de febrero del 2026

5 de Febrero del 2026
Todas las vidas, mi vida
2h 4minDrama2009
Director: Charlie Kaufman
Reparto: Philip Seymour Hoffman,Samantha Morton,Michelle Williams,Catherine Keener,Emily Watson,Dianne Wiest,Jennifer Jason Leigh,Hope Davis,Tom Noonan,Sadie Goldstein,Robin Weigert,Deirdre O'Connell,Alice Drummond,Amy Wright,Elizabeth Marvel
Sinopsis
Un director de teatro pelea con su trabajo y la mujer de su vida, en su intento de crear una réplica a tamaño natural de Nueva York dentro de un almacén como parte de su nueva obra.
Top Secret!
PG1h 30minComedia,Acción & Aventura,Crimen,Música1984
Director: Jim Abrahams,Jerry Zucker,David Zucker
Reparto: Val Kilmer,Lucy Gutteridge,Peter Cushing,Jeremy Kemp,Christopher Villiers,Warren Clarke,Harry Ditson,Jim Carter,Eddie Tagoe,Omar Sharif,Tristram Jellinek,Billy J. Mitchell,Ian McNeice,Michael Gough,Gertan Klauber
Sinopsis
El jóven ídolo del rock estadounidense Nick Rivers viaja a Alemania Oriental para participar en un prestigioso festival cultural. Pero lo que parece ser una simple gira musical pronto se convierte en un enredo internacional cuando un plan militar secreto amenaza con destrozar el orden geopolítico. Rivers se ve arrastrado a una aventura llena de conspiraciones, persecuciones y alianzas inesperadas.
