Paolo Guerrero pidió disculpas por no patear penal: "Mi liderazgo siempre va a ser silencioso"

Paolo Guerrero volvió al titularato en el triunfo de Alianza Lima ante Sport Boys. El experimentado delantero aportó con lo suyo en una nueva victoria de su equipo, que junto a UTC, es el líder del Torneo Apertura 2026.

Por otro lado, Guerrero rompió su silencio en una reciente entrevista en la cual aseguró que se arrepiente de no patear el penal ante 2 de Mayo por la Copa Libertadores.

"Puede ser que erré en la decisión y debí patear ese penal ante 2 de Mayo. Me puse a pensar en el compañero que lo necesita también, porque yo necesito que todos mis compañeros se sientan con confianza, que sobre todo los atacantes metamos goles, porque las ocasiones no se me presentan a mí solo, sino a todos", señaló.

A continuación, se disculpó. "Pido disculpas, asumo mi responsabilidad y mi error. Puede ser que no sea el momento, pero trato de hacerlo siempre en pro del equipo y creo que el club está por encima de cualquier nombre y de cualquier jugador", agregó en entrevista al diario El Comercio.

Guerrero habló de liderazgo

Paolo Guerrero se defendió también de las críticas y aseguró que "mi liderazgo siempre va a ser silencioso. No voy pregonando ni diciendo ‘soy el líder de este grupo’ o ‘soy el capitán número 1’; no lo necesito. Creo que lo más lindo es que el grupo vea los valores, el respeto y la disciplina que uno tiene dentro y fuera del campo a la hora de entrenar, además del enfoque que uno mantiene, para que a raíz de eso todo el grupo se contagie".

"Creo que la visión es lo más importante para cada uno de los compañeros, y dentro del campo también. Si alguno está titubeando o le falta un apoyo más, hay que dárselo en la cancha y no de la boca para afuera voy a las cámaras a decirlo, creo que eso no hace falta", culminó.