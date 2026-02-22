Sporting Cristal v 2 de Mayo EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver la vuelta de la fase 2 de la Copa Libertadores?

Sporting Cristal recibe a 2 de Mayo por la vuelta de la fase 2 de la Copa Libertadores. Conoce a qué hora es el partido y dónde verlo EN VIVO.

En busca de continuar en torneos internacionales. Sporting Cristal recibe a 2 de Mayo por la vuelta de la fase 2 de la Copa Libertadores de América. El cuadro Celeste llega al cotejo tras empatar con Universitario, mientras que el Gallo no sabe lo que es ganar aún en el torneo paraguayo. ¿A qué hora juegan y dónde ver el partido?

El cotejo se disputará el martes 24 de febrero, en el estadio Miguel Grau del Callao, desde las 7:30 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por ESPN, Fox Sports, bein Sports (Estados Unidos) y Disney+. También podrás escuchar el partido por los 89.7 FM y 730 AM de RPP y Audioplayer. El minuto a minuto lo podrás seguir por RPP.pe.

Sporting Cristal vs 2 de Mayo: altas y bajas para la vuelta en Fase 2 de Copa Libertadores 2026



Sporting Cristal no contará entre sus filas con Luis Abram y Renato Solís, ambos por lesión. Además, no estará Luis Iberico por expulsión. 2 de Mayo, en tanto, sí contará con todos sus jugadores.

¿Cuándo y dónde juegan Sporting Cristal vs 2 de Mayo en vivo por la vuelta en Fase 2 de Copa Libertadores 2026?



El partido entre Sporting Cristal vs 2 de Mayo se disputará el martes 24 de febrero en el Estadio Miguel Grau del Callao. El recinto tiene capacidad para 17 000 personas.

¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs 2 de Mayo en vivo por la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026?



En Perú , el partido entre Sporting Cristal y 2 de Mayo comienza a las 7:30 p.m.

, el partido entre Sporting Cristal y 2 de Mayo comienza a las 7:30 p.m. En Paraguay , el partido entre Sporting Cristal y 2 de Mayo comienza a las 9:30 p.m.

, el partido entre Sporting Cristal y 2 de Mayo comienza a las 9:30 p.m. En Colombia, el partido entre Sporting Cristal y 2 de Mayo comienza a las 7:30 p.m.

En Ecuador, el partido entre Sporting Cristal y 2 de Mayo comienza a las 7:30 p.m.

En Bolivia, el partido entre Sporting Cristal y 2 de Mayo comienza a las 8:30 p.m.

En Venezuela, el partido entre Sporting Cristal y 2 de Mayo comienza a las 8:30 p.m.

En Argentina, el partido entre Sporting Cristal y 2 de Mayo comienza a las 9:30 p.m.

En Brasil, el partido entre Sporting Cristal y 2 de Mayo comienza a las 9:30 p.m.

En Chile, el partido entre Sporting Cristal y 2 de Mayo comienza a las 9:30 p.m.

En Uruguay, el partido entre Sporting Cristal y 2 de Mayo comienza a las 9:30 p.m.

En México , el partido entre Sporting Cristal y 2 de Mayo comienza a las 6:30 p.m.

En Estados Unidos (Miami), el partido entre Sporting Cristal y 2 de Mayo comienza a las 7:30 p.m.

¿Qué canal TV transmite el Sporting Cristal vs 2 de Mayo en vivo?



El partido entre Sporting Cristal vs 2 de Mayor se podrá ver EN VIVO por TV a través de ESPN, Fox Sports y bein Sports (Estados Unidos). Vía streaming, se podrá ver por Disney+. También podrás escuchar el partido por los 89.7 FM y 730 AM de RPP y Audioplayer. El minuto a minuto lo podrás seguir por RPP.pe.

Sporting Cristal vs 2 de Mayo: alineaciones posibles



2 de Mayo: Ángel Martínez; Víctor Davalos, Pedro Sosa, Miguel Barreto, Wilson Ibarrola; Elías Alfonso, Ulises Coronel, Óscar Romero, Marcos Gaona; Fernando Cáceres, Rodrigo Ruiz Díaz.

Sporting Cristal: Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Cristiano; Yoshimar Yotún, Jesús Távara, Gustavo Cazonatti; Santiago González, Maxloren Castro y Felipe Vizeu.