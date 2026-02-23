Robbie Williams en Lima: precios y cómo comprar las entradas para su concierto en el Arena 1 Park

El esperado concierto de Robbie Williams a Lima ya tiene a sus fanáticos contando los días. Tras confirmarse su presentación en la capital peruana, se han anunciado oficialmente los precios de las entradas, tanto en preventa como en venta general, generando gran expectativa entre los seguidores del icónico artista británico.

Los detalles sobre los costos de los boletos han sido revelados por los organizadores, quienes han dispuesto una variedad de ubicaciones y categorías para ajustarse a distintos presupuestos.

Con una carrera que abarca décadas y una lista de éxitos que ha marcado a varias generaciones, la visita de Robbie Williams a Lima promete ser uno de los eventos musicales más importantes de la temporada.

¿Cuándo y dónde será el concierto de Robbie Williams en Lima?

El cantante se presentará en Lima el jueves 24 de septiembre de 2026 en la renovada Arena 1 Park de la Costa Verde.

Este lugar será “un nuevo espacio, moderno, amplio y seguro, diseñado técnicamente para atender este tipo de eventos de clase mundial, el cual estará listo próximamente”, reza el comunicado.

¿Cuáles son los precios de las entradas en preventa y regular para el concierto de Robbie Williams en Lima?

Zonas Preventa 15% descuento con tarjeta Interbank

(del 25/02 al 26/02 o hasta agotar stock)

Precio regular

(del 27/02 al 24/09 o hasta agotar stock) Platinium S/ 475 S/ 545 VIP S/ 323 S/ 371 General S/ 201 S/ 231

¿Cuándo inicia la preventa de entradas para el concierto de Robbie Williams en Lima?

Las entradas se venderán desde este miércoles 25 y jueves 26 de febrero (o hasta agotar stock) en Ticketmaster, que ofrecerá la posibilidad de adquirir los boletos de forma virtual y física.

Esta última modalidad únicamente en las tiendas Wong de San Borja, Benavides y San Miguel; así como en Metro de MegaPlaza. Las personas que adquieran tickets físicos recibirán una entrada conmemorativa de edición limitada.

¿Cómo comprar entradas para el concierto de Robbie Williams en Lima?

Sigue paso a paso de cómo adquirir tus entradas para el primer concierto del cantante británico en nuestro país.

Entra a ticketmaster.pe. Crea tu cuenta: Si aún no tienes una, regístrate con tu correo y datos personales. Confirma tu registro: Revisa tu correo y valida la cuenta. Una vez dentro, inicia sesión y busca Robbie Williams. Ticketmaster te asignará un lugar en espera antes de la compra. Elige la zona, confirma tus asientos y haz clic en “comprar”. Completa la transacción con tu tarjeta Interbank para acceder al descuento. ¡Listo!