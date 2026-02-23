Rospigliosi dice que designación de De Soto como premier "no es una mala opción": "Podría comportarse con sensatez"

Fernando Rospigliosi, presidente del Congreso, en una conferencia de prensa brindada este lunes, se pronunció en torno a la decisión del jefe de Estado José Balcázar de designar a Hernando de Soto como presidente del Consejo de Ministros.

En vísperas, a través de un comunicado, Presidencia informó que el economista ocupará ese cargo en el Ejecutivo, y que el mandatario sostuvo con él una reunión de trabajo "para definir las primeras acciones dentro del marco constitucional y por las facultades conferidas por el Congreso".

Al respecto, Rospigliosi Capurro consideró que De Soto "no es una mala opción" para encabezar la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), aunque indicó que fue una sorpresa que se le considerara en el cargo. Además, destacó su trayectoria y dijo esperar que tenga "influencia y decisión" en la selección de los demás integrantes del Gabinete ministerial.

“A título personal, debo decir que el señor Hernando de Soto es un hombre con una muy larga trayectoria nacional e internacional. Ha sido, supongo, para muchos una sorpresa que el presidente lo haya nominado para ocupar la PCM, y dentro de las posibilidades que había o lo que se esperaba, me parece, en mi opinión personal, que no es una mala opción. Es un hombre que tiene amplios conocimientos sobre muchos temas y yo creo que podría comportarse con sensatez, que es lo que se necesita en este periodo de crisis", indicó.

"Hay que ver cuál es el gabinete, cosa que todavía no conocemos. Eso me parece que es muy importante […] Ojalá que el señor Hernando de Soto tenga realmente influencia y decisión en la nominación de los ministros que deberían jurar el día de mañana, [que] pueda tener una influencia importante", agregó.

Asimismo, el titular del Parlamento expresó sus deseos de que el Gabinete "sea lo más razonable y responsable posible y que, tenga a bien, presentarse a la brevedad al Congreso para la discusión y el tramite correspondiente, porque eso es muy necesario para acabar con esta incertidumbre que, nuevamente, se ha instalado en el país".

Rospigliosi dice que indulto a Castillo es "inviable" y que no puede garantizar que no se censure a Balcázar

Por otro lado, Fernando Rospigliosi indicó que "es inviable" que Balcázar Zelada pueda indultar al expresidente Pedro Castillo, actualmente preso en el penal de Barbadillo.

"Eso es inviable, eso requiere el visto bueno de una comisión, en fin, una serie de trámites que no están en este momento disponibles. Eso creo que no va a ocurrir y, si ocurriera, sería una gravísima violación de la ley y de la Constitución, y entonces ahí sí estaríamos en serios problemas", manifestó.

No obstante, indicó que el mandatario "se está rodeando o dejando rodear por un entorno castillista, es decir, del golpista y corrupto individuo que hoy está recluido en Barbadillo".

"Eso no sería una buena señal. Pero, no nos adelantemos a los hechos, esperemos a ver qué es lo que ocurre", resaltó.

Además, el presidente del Congreso sostuvo que no podía garantizar que no se censure a José Balcázar y, por ende, deba dejar la Presidencia.

"Sobre la censura, yo he dicho reiteradamente que no procede la censura contra el presidente, lo único que procedería es la vacancia. No obstante, se convocó a este pleno extraordinario, con un punto único de agenda que era la censura, y se censuró al señor Jerí", recordó.

"Mi opinión es completamente contraria a eso, pero la mayoría del Congreso lo decidió con los votos que conocen. ¿Es posible otra vez hacer lo mismo? Bueno, si ya se hizo una vez, yo espero que no vuelva ocurrir y si alguien quiere, por alguna razón, destituir al presidente Balcázar, tendrían que recurrir a la vacancia, pero hemos visto que sucedió una vez y yo no puedo garantizar que no vuelva a suceder porque no depende de mí, sino depende de la mayoría", puntualizó.