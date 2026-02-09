Estrenos de Películas hoy 09 de febrero del 2026

Sinopsis

Kate Carter, una ex cazadora de tormentas perseguida por un devastador encuentro con un tornado, es llamada por su amigo Javi de regreso a las llanuras para probar un nuevo e innovador sistema de seguimiento. Allí, se cruza con el encantador e imprudente ídolo de las redes sociales Tyler Owens y su estridente equipo. A medida que la temporada de tormentas se intensifica, se desatan fenómenos terroríficos nunca vistos, y Kate, Tyler y sus equipos competidores se encuentran directamente en el camino de múltiples sistemas de tormentas que convergen sobre Oklahoma en lo que será una lucha por sobrevivir.