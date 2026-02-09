Últimas Noticias
Estrenos de Películas hoy 09 de febrero del 2026

Estas son las películas que se estrenan hoy en Perú en las plataformas online de streaming. Revisa aquí la sinopsis, puntaje y trailer de los títulos de Netflix, Amazon Prime, Disney y Max.

Redacción RPP

por Redacción RPP

·
9 de Febrero del 2026
Tornados
PG-132h 3minMisterio & Suspense,Acción & Aventura2024
Director: Lee Isaac Chung
Reparto: Daisy Edgar-Jones,Glen Powell,Anthony Ramos,Brandon Perea,Maura Tierney,Harry Hadden-Paton,Sasha Lane,Daryl McCormack,Kiernan Shipka,Nik Dodani,David Corenswet,Tunde Adebimpe,Katy O'Brian,David Born,Paul Scheer
Valoración:
IMBD 6.5
Rotten Tomatoes 75
Sinopsis

Kate Carter, una ex cazadora de tormentas perseguida por un devastador encuentro con un tornado, es llamada por su amigo Javi de regreso a las llanuras para probar un nuevo e innovador sistema de seguimiento. Allí, se cruza con el encantador e imprudente ídolo de las redes sociales Tyler Owens y su estridente equipo. A medida que la temporada de tormentas se intensifica, se desatan fenómenos terroríficos nunca vistos, y Kate, Tyler y sus equipos competidores se encuentran directamente en el camino de múltiples sistemas de tormentas que convergen sobre Oklahoma en lo que será una lucha por sobrevivir.

Trailer
¿Dónde verla?
Netflix
