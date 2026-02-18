Osasco vs Boston College EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver la fecha 2 del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026?

Osasco vs Boston College EN VIVO: se enfrentan este jueves 19 de febrero por la segunda fecha del grupo B del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026. El encuentro se disputará en el Polideportivo Lucha Fuentes, del distrito de Villa El Salvador, desde las 7:30 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por la app y página web de Latina, el canal de Facebook de la Federación Peruana de Vóley (FPV) y la página web de la Confederación Sudamericana de Vóley (voleysur.org). También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

¿Cuándo y dónde juegan Osasco vs Boston College en vivo por el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026?



El partido entre Osasco vs Boston College se disputará este miércoles 18 de febrero en el Coliseo Lucha Fuentes del distrito de Villa El Salvador. El recinto tiene capacidad para 6000 espectadores.

¿A qué hora juegan Osasco vs Boston College en vivo por el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026?



En Perú , el partido Osasco vs Boston College comienza a las 7:30 p.m.

, el partido Osasco vs Boston College comienza a las 7:30 p.m. En Brasil , el partido Osasco vs Boston College comienza a las 9:30 p.m.

, el partido Osasco vs Boston College comienza a las 9:30 p.m. En Chile , el partido Osasco vs Boston College comienza a las 9:30 p.m.

, el partido Osasco vs Boston College comienza a las 9:30 p.m. En Colombia, el partido Osasco vs Boston College comienza a las 7:30 p.m.

En Ecuador, el partido Osasco vs Boston College comienza a las 7:30 p.m.

En Bolivia, el partido Osasco vs Boston College comienza a las 8:30 p.m.

En Venezuela, el partido Osasco vs Boston College comienza a las 9:30 p.m.

En Argentina, el partido Osasco vs Boston College comienza a las 9:30 p.m.

En Paraguay, el partido Osasco vs Boston College comienza a las 9:30 p.m.

En Uruguay, el partido Osasco vs Boston College comienza a las 9:30 p.m.

¿Dónde ver el Osasco vs Boston College en vivo por TV y streaming?



El partido entre Osasco vs Boston College se podrá ver EN VIVO a través de la página web y la app de la página. Además, por la página web de la Confederación Sudamericana de Vóley (voleysur.org) y el Facebook de la Federación Peruana de Vólye (FPV). El minuto a minuto lo tendrás por RPP.pe

Osasco vs Boston College: precios de entradas

Los precios de las entradas para el duelo Osasco vs Boston College son los siguientes:

General: S/ 20

Preferente Norte: S/ 35

Preferente Sur: S/ 35

Oriente: S/ 40

Occidente: S/ 55