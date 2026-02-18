Últimas Noticias
"Siempre habrá amor entre nosotros": Maju Mantilla no descarta reconciliación con Gustavo Salcedo

Maju Mantilla confiesa seguir enamorada de Gustavo Salcedo y no descarta reconciliación.
| Fuente: Instagram (gustavosalcedo_rg)
Harold Quispe

por Harold Quispe

·

"Él es importante y especial para mí", dijo Maju Mantilla al hablar de una posible reconciliación con su esposo, Gustavo Salcedo. Pareja anunció su separación en agosto de 2025.

Maju Mantilla sorprendió al confesar que sigue enamorada de Gustavo Salcedo. La conductora de televisión mencionó que “conversa muy seguido” con su —todavía— esposo debido a sus dos hijos: Gustavito y Luna.

“Tenemos cosas que hacer por los niños. También, seguramente, en algún momento nos verán de viaje. Son 20 años de relación, son 12 años de matrimonio”, comentó

Si bien Maju señaló que “no ha regresado” con Gustavo Salcedo aún mantienen “una linda relación”.

“Nosotros estamos separados, pero tenemos una linda relación. Lo que queremos es apoyarnos y queremos cada uno estar bien. La idea es estar tranquilos y felices por los niños”, declaró la exMiss Mundo en diálogo con Amor y fuego.

En ese sentido, la exmodelo confesó que todavía “hay amor” entre ella y Salcedo, con quien se casó en febrero de 2012.  

“Yo considero que sí hay amor. Amor hay. Él es una persona muy importante y especial en mi vida. Y eso es lo que tengo que decir, siempre va a haber amor entre nosotros”, expresó.

Ante la pregunta de si sigue enamorada de Gustavo Salcedo, Mantilla sorprendió al decir que “siempre habrá amor” entre ellos.

“Siempre va a haber amor entre nosotros. Como digo, no se va a acabar el amor. Hemos pasado un montón de cosas que han sido muy difíciles, pero lo bueno es que creo que hemos tratado de buscar calma”, acotó.  

En esa misma línea, la personalidad de televisión no descartó que pronto pueda reconciliarse con el padre de sus hijos. “Todo puede pasar, creo yo. Todo puede pasar, sí”, sostuvo.

Maju Mantilla aseguró que Gustavo Salcedo sigue siendo
Maju Mantilla aseguró que Gustavo Salcedo sigue siendo "importante y especial" para ella. | Fuente: Instagram (gustavosalcedo_rg)

¿Qué dijo Maju Mantilla sobre la nueva saliente de Gustavo Salcedo?

Maju Mantilla también fue consultada sobre María Pía Vallejos, una joven veterinaria quien confirmó que está saliendo con Gustavo Salcedo al ser vista yendo a buscar al empresario afuera de su departamento.

“No la conozco y no voy a hablar de personas que no conozco. No lo voy a hacer”, declaró la exreina de belleza restándole importancia a la noticia.

Seguidamente, cuestionó que “terceras personas” se hayan referido a su matrimonio con Gustavo Salcedo.

“Considero que terceras personas, que no han estado ni un solo día en nuestros 20 años de relación, no pueden opinar y juzgar nuestra relación o a algunos de nosotros. Creo que no les compete”, aseveró.

Por otro lado, Maju Mantilla también fue consultada si le “incomodó” que Gustavo la lleve a la misma casa de playa que llevó a la joven María Pía.

“De eso no puedo hablar. Yo voy a respetar siempre al padre de mis hijos. Nunca hablaré mal de él, nunca lo voy a descalificar. Tiene todo mi cariño, tiene todo mi aprecio. Creo que es una persona importante y especial para mí y siempre lo va a ser”, respondió.

Gustavo Salcedo también afirmó seguir enamorado de Maju Mantilla

Meses atrás, Gustavo Salcedo confesó seguir enamorado de Maju Mantilla. El empresario afirmó que ya “no quiere vivir en conflicto” con la modelo peruana y le pidió disculpas por los audios filtrados en el programa Magaly TV: La Firme donde este revela haberle hecho seguimiento al conocer supuestas infidelidades con el productor Christian Rodríguez y el actor colombiano George Slebi.

Fue ante las cámaras de Amor y fuego que Salcedo tomó una actitud más conciliadora negando que se haya “acabado el amor” que siente por la exMiss Mundo.

"Evidentemente el amor no se acaba de un día para otro. Vamos a tener una buena relación, es lo que queremos. Uno no decide cuándo dejar de querer, dejar de amar, pero siempre puede pasar en un matrimonio que las cosas se van enfriando, van cambiando y al final cada uno tiene rubros distintos”, declaró Salcedo en octubre del año pasado.

En otro momento, recordó que ambos han venido celebrando los días de cumpleaños y otros momentos festivos junto a sus hijos a pesar de los conflictos.

"Nosotros hemos celebrado muchas cosas juntos. Es una relación de muchos años y creo que nadie pude juzgar ni criticar lo que pasa en la pareja. Uno tiene que tomar decisiones. Juzgar desde afuera es muy fácil”, señaló.

@riclatorrez #majumantilla aún siente amor por #gustavosalcedo y le da su vuelto a #piavallejos . #peru #amoryfuego ♬ sonido original - Ric La Torre
