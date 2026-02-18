"Siempre habrá amor entre nosotros": Maju Mantilla no descarta reconciliación con Gustavo Salcedo

Maju Mantilla sorprendió al confesar que sigue enamorada de Gustavo Salcedo. La conductora de televisión mencionó que “conversa muy seguido” con su —todavía— esposo debido a sus dos hijos: Gustavito y Luna.
“Tenemos cosas que hacer por los niños. También, seguramente, en algún momento nos verán de viaje. Son 20 años de relación, son 12 años de matrimonio”, comentó
Si bien Maju señaló que “no ha regresado” con Gustavo Salcedo aún mantienen “una linda relación”.
“Nosotros estamos separados, pero tenemos una linda relación. Lo que queremos es apoyarnos y queremos cada uno estar bien. La idea es estar tranquilos y felices por los niños”, declaró la exMiss Mundo en diálogo con Amor y fuego.
En ese sentido, la exmodelo confesó que todavía “hay amor” entre ella y Salcedo, con quien se casó en febrero de 2012.
“Yo considero que sí hay amor. Amor hay. Él es una persona muy importante y especial en mi vida. Y eso es lo que tengo que decir, siempre va a haber amor entre nosotros”, expresó.
Ante la pregunta de si sigue enamorada de Gustavo Salcedo, Mantilla sorprendió al decir que “siempre habrá amor” entre ellos.
“Siempre va a haber amor entre nosotros. Como digo, no se va a acabar el amor. Hemos pasado un montón de cosas que han sido muy difíciles, pero lo bueno es que creo que hemos tratado de buscar calma”, acotó.
En esa misma línea, la personalidad de televisión no descartó que pronto pueda reconciliarse con el padre de sus hijos. “Todo puede pasar, creo yo. Todo puede pasar, sí”, sostuvo.