Últimas Noticias
Podcasts ELECCIONES 2026
Calculadora liga 1 Concursos RPP
ELECCIONES 2026
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

El mono ‘Punch’ se hace viral al adoptar un peluche como madre sustituta [VIDEO]

El mono ‘Punch’ se hace viral al adoptar un peluche como madre sustituta
El mono ‘Punch’ se hace viral al adoptar un peluche como madre sustituta. | Fuente: EFE
Harold Quispe

por Harold Quispe

·

Su historia se volvió viral tras la difusión de varios videos en los que se le observa abrazando y aferrándose con fuerza al muñeco de felpa, al que no suelta ni siquiera para dormir.

El mono ‘Punch’ conquistó miles de corazones en redes sociales. Este tierno primate, que vive en el Zoológico de Ichikawa, en Japón, se ha robado todas las miradas al llevar siempre consigo un peluche que actúa como su madre subrogada.

Su historia se volvió viral tras la difusión de varios videos en los que se le observa abrazando y aferrándose con fuerza al muñeco de felpa, al que no suelta ni siquiera para dormir.

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis
El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00
Video recomendado
Tags
mono Punch video viral Ichikawa Japón Videos más vistos

RPP TV

En Vivo

Más sobre Actualidad

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA