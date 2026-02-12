Últimas Noticias
Estrenos de Películas hoy 12 de febrero del 2026

Estas son las películas que se estrenan hoy en Perú en las plataformas online de streaming. Revisa aquí la sinopsis, puntaje y trailer de los títulos de Netflix, Amazon Prime, Disney y Max.

Redacción RPP

por Redacción RPP

·
12 de Febrero del 2026
Sonny
Sonny
1h 50minCrimen,Drama2002
Director: Nicolas Cage
Reparto: James Franco,Brenda Blethyn,Harry Dean Stanton,Mena Suvari,Nicolas Cage,Scott Caan,Seymour Cassel,Brenda Vaccaro,Josie Davis,Cary Wilmot Alden,Graham Timbes,Wallace Merck,Bernard Hocke,David Jensen,Karen Kaia Livers
Valoración:
IMBD 5.6
Rotten Tomatoes 21
Sinopsis

Nueva Orleans, 1981. Sonny Phillips, recién licenciado del ejército, regresa a casa. La única vida que él conoce es como un gigoló, trabajando para su madre, pero él quiere dejar eso atrás. Sin embargo, el trabajo que su compañero del ejército prometió no se materializa, y él no puede escapar de su pasado.

¿Dónde verla?
Amazon Prime Video
Últimas noticias