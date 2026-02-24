Universitario vs Géminis en vivo: ¿a qué hora juegan y dónde ver la fecha 6 de Fase 2 de Liga Peruana de Vóley?

Universitario protagonizará un vibrante partido por la fecha 6 de la Liga Peruana de Vóley. Las cremas buscarán una victoria ante Géminis para retomar la cima del certamen.

Las cremas perfilan su candidatura al título nacional en una temporada marcada por la lucha constante contra Alianza Lima y San Martín.

Sin embargo, Géminis buscará dar el golpe de autoridad. Las dirigidas por la histórica Natalia Málaga prometen un buen enfrentamiento.

Universitario vs Géminis: ¿Cómo llegan a la fecha 6 de la Fase 2 Liga Peruana de Vóley 2026?

Universitario venció 3-0 Circolo Sportivo, mientras que Géminis cayó 3-1 frente a Alianza Lima.

¿Cuándo y dónde juegan Universitario vs Géminis en vivo por la Fase 2 Liga Peruana de Vóley 2026?

El partido Universitario vs Géminis se disputará el miércoles 25 de febrero en el Coliseo Polideportivo Lucha Fuentes, en el distrito de Villa El Salvador (Lima). El recinto tiene capacidad para recibir a 6 000 espectadores, aproximadamente.

¿A qué hora juegan Universitario vs Géminis en vivo por la Fase 2 Liga Peruana de Vóley 2026?

En Perú, el partido Universitario vs Géminis comienza a las 4:30 p.m.

En Colombia, el partido Universitario vs Géminis comienza a las 4:30 p.m.

En Ecuador, el partido Universitario vs Géminis comienza a las 4:30 p.m.

En Bolivia, el partido Universitario vs Géminis comienza a las 5:30 p.m.

En Venezuela, el partido Universitario vs Géminis comienza a las 5:30 p.m.

En Argentina, el partido Universitario vs Géminis comienza a las 6:30 p.m.

En Brasil, el partido Universitario vs Géminis comienza a las 6:30 p.m.

En Chile, el partido Universitario vs Géminis comienza a las 6:30 p.m.

En México (CDMX), el partido Universitario vs Géminis comienza a las 3:30 p.m.

En Estados Unidos (Miami), el partido Universitario vs Géminis comienza a las 4:30 p.m.

¿Dónde ver el Universitario vs Géminis en vivo por TV?

El partido Universitario vs Géminis se podrá ver EN VIVO por TV en señal abierta a través de Latina (Canal 2). Vía streaming se puede ver en la web y app de Latina, así como en el Facebook de la Liga Peruana de Vóley. Todos los detalles los encontrarás en la página web de RPP.pe.

Universitario vs Géminis: Precios de entradas

Los precios de las entradas para el Universitario vs Atenea, disponibles en la plataforma Joinnus, son los siguientes:

General - Segunda etapa: 20 soles

Preferente Norte y Sur - Segunda etapa: 30 soles

Preferente Oriente - Segunda etapa: 40 soles

Preferente Occidente - Segunda etapa: 50 soles

Universitario vs Géminis: Últimos resultados

Universitario

Universitario 3-0 Circolo

Universitario 0-3 Atenea

Universitario 3-0 Regatas

Géminis

Alianza Lima 3-1 Géminis

Géminis 3-2 Regatas Lima

Géminis 3-0 Olva Latino