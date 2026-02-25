Lluvia de verano afecta a varios distritos de Lima: ¿Qué dice el Senamhi?

La capital peruana registra precipitaciones de diversa intensidad que se prolongarán durante las próximas horas. El Senamhi advierte que el fenómeno, proveniente de la sierra, afecta principalmente al centro y sur de la ciudad.

Lima experimenta una tarde inusual este miércoles con el reporte de lluvias de moderada a fuerte intensidad en diversos puntos de la metrópoli. El fenómeno meteorológico ha dejado notar su presencia con cielos completamente encapotados y una humedad persistente que ha sorprendido a los residentes de varios distritos.

De acuerdo con los reportes ciudadanos recopilados, las precipitaciones se manifiestan en distritos como San Borja, San Isidro, Miraflores, Magdalena y San Martín de Porres, extendiéndose hacia el norte en zonas como Comas y Carabayllo.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) ha informado que estas condiciones climáticas no son aisladas, sino que responden a un trasvase de humedad desde la región andina, tal como se había anticipado en pronósticos previos de la institución.

Senamhi prevé que la caída de agua continúe manifestándose durante el resto de la jornada, concentrándose con especial énfasis en los distritos ubicados en el centro y el sur de la capital.

Registros en las estaciones de monitoreo

El impacto de la lluvia ha sido más severo hacia el este de la ciudad, particularmente en la cuenca media del río Rímac. En localidades como Chaclacayo, los residentes han reportado precipitaciones de una intensidad superior a la registrada en el área urbana central.

Las herramientas de medición técnica han confirmado esta tendencia, ubicando los puntos críticos de acumulación de agua en las zonas periféricas de Lima Este.

"En Lima, las localidades de la cuenca media del río Rímac registran lluvias intensas. De acuerdo con la red de estaciones de la plataforma ISAAC, la estación California reporta, hasta el momento, 3.6 mm el mayor acumulado de lluvia," publicó el Senamhi en su cuenta en X para detallar los niveles alcanzados hacia las 5:34 p.m..

Este nivel de 3.6 mm de acumulación registrado en la estación California, situada en Chosica, representa la cifra más alta reportada durante el transcurso del día, consolidando a esta zona como la más afectada por las descargas pluviales hasta el momento.