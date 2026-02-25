El Niño Costero: Gobierno transferirá S/ 100,000 por distrito a municipios en emergencia

La presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, afirmó que el apoyo se canalizará vía el Fondo Para Intervenciones ante la Ocurrencia de Desastres Naturales (Fondes).

Las municipalidades distritales declaradas en emergencia por el Fenómeno El Niño Costero recibirán S/ 100,000 por distrito en una primera etapa de apoyo financiero, anunció la presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles.

La jefa del Gabinete precisó que el desembolso se realizará a través del Fondo Para Intervenciones ante la Ocurrencia de Desastres Naturales (Fondes), mecanismo creado para que gobiernos regionales y locales puedan acceder a recursos extraordinarios, siempre que cumplan con los procedimientos y fichas técnicas establecidos.

En esta primera etapa, el financiamiento ascenderá a S/ 100.000 por distrito para aquellas jurisdicciones que ya fueron declaradas en estado de emergencia, con el objetivo de ejecutar acciones inmediatas de respuesta y mitigación frente a lluvias intensas, inundaciones y daños en infraestructura.

Miralles explicó que el Ejecutivo ha dispuesto que un ministro sea asignado a cada departamento, a fin de garantizar coordinación directa con alcaldes y gobernadores. El objetivo es asegurar que las autoridades subnacionales cuenten con información clara para acceder oportunamente al presupuesto disponible.

No se altera el crecimiento

Desde el frente económico, Miralles afirmó que la activación de El Niño Costerio, por ahora no altera el escenario de crecimiento previsto, dado que el impacto del fenómeno climático ya forma parte de las proyecciones oficiales para este año.

"Dentro de la proyección de crecimiento de este año 2026 está el evento El Niño a un nivel moderado y estamos dentro de estas proyecciones todavía, de lo originalmente previsto", afirmó, al señalar que, si bien existe una afectación en algunos negocios, el impacto se mantiene dentro de las estimaciones de crecimiento.