Botafogo vs. Nacional Potosí: ¿a qué hora juegan y dónde ver por la Fase 2 de la Copa Libertadores?

Guía TV, Botafogo vs Nacional Potosí por la Libertadores.
Guía TV, Botafogo vs Nacional Potosí por la Libertadores. | Fuente: Botafogo de Futebol e Regatas
Renzo Castillo Lazo

por Renzo Castillo Lazo

·

Botafogo está obligado a darle vuelta a la eliminatoria para seguir en la Copa Libertadores 2026.

Botafogo vs. Nacional Potosí se enfrentarán EN VIVO y EN DIRECTO esta semana por la vuelta de la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026.

El elenco de Botafogo tendrá que vencer por más de un gol al Nacional Potosí para mantenerse con vida en la Libertadores, cuando reciba al conjunto boliviano en Río de Janeiro, al duelo que llega sin buena parte de su once.

Tras el triunfo por 1-0 en el partido de ida, los bolivianos solo necesitan de un empate para clasificar, mientras que los dirigidos por el argentino Martín Anselmi en Botafogo tienen que vencer por dos goles para avanzar. En caso de un triunfo por la mínima, la definición será en los penaltis.

¿Cómo llegan Botafogo y Nacional Potosí a la vuelta en Fase 2 de Copa Libertadores 2026?

El 'Fogao' viene de ganarle 2-0 a Boavista en el Campeonato Carioco y el club boliviano viene de derrotar 1-0 a Real Tomayapo.

¿Cuándo y dónde juegan Botafogo vs Nacional de Potosí por la Fase 2 de Copa Libertadores 2026?

El partido está programado para el miércoles 25 de febrero en el Estadio Olímpico Nilton Santos. El recinto tiene una capacidad para 45,000 espectadores.

¿A qué hora juegan Botafogo vs Nacional Potosí en vivo por la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026?

  • En Perú, el partido entre Botafogo vs Nacional Potosí comienza a las 7:30 p.m.
  • En Colombia, el partido entre Botafogo vs Nacional Potosí comienza a las 7:30 p.m.
  • En Ecuador, el partido entre Botafogo vs Nacional Potosí comienza a las 7:30 p.m.
  • En Bolivia, el partido entre Botafogo vs Nacional Potosí comienza a las 8:30 p.m.
  • En Venezuela, el partido entre Botafogo vs Nacional Potosí comienza a las 8:30 p.m.
  • En Argentina, el partido entre Botafogo vs Nacional Potosí comienza a las 9:30 p.m.
  • En Brasil, el partido entre Botafogo vs Nacional Potosí comienza a las 9:30 p.m.
  • En Chile, el partido entre Botafogo vs Nacional Potosí comienza a las 9:30 p.m.
  • En Uruguay, el partido entre Botafogo vs Nacional Potosí comienza a las 9:30 p.m.
  • En Paraguay, el partido entre Botafogo vs Nacional Potosí comienza a las 9:30 p.m.

¿Dónde ver el Botafogo vs Nacional de Potosí en vivo por TV?

El partido de Botafogo ante Nacional Potosí será transmitido vía ESPN 5 y la plataforma streaming Disney+. RPP.pe te lleva los goles y todas las incidencias.

Botafogo vs Nacional Potosí: alineaciones posibles

Botafogo: Raul; Kadu Santos, Ythallo, Gabriel Justino, Jhoan Hernández; Arthur Novaes, Edenílson, Lucas Villalba, Caio Valle; Artur y Nathan Fernandes.

Nacional Potosí: Pedro Galindo; Oscar Baldomar, Luis Demiquel, Edisson Restrepo, Andrés Torrico; Maicon Solís, Leandro Otormín, Pedro Azogue, Maximiliano Núñez; Willian Álvarez y Damián Villalba.

(Con información de EFE)

Botafogo Nacional Potosí Copa Libertadores

