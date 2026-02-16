Últimas Noticias
Estrenos de Películas hoy 16 de febrero del 2026

Estas son las películas que se estrenan hoy en Perú en las plataformas online de streaming. Revisa aquí la sinopsis, puntaje y trailer de los títulos de Netflix, Amazon Prime, Disney y Max.

Redacción RPP

por Redacción RPP

·
16 de Febrero del 2026
Kung fu panda
Kung fu panda
PG1h 30minAnimación,Familia,Comedia,Acción & Aventura,Fantasía2008
Director: Mark Osborne,John Stevenson
Reparto: Jack Black,Angelina Jolie,Dustin Hoffman,Ian McShane,Jackie Chan,Lucy Liu,Seth Rogen,David Cross,Randall Duk Kim,James Hong,Dan Fogler,Michael Clarke Duncan,Wayne Knight,Kyle Gass,JR Reed
Valoración:
IMBD 7.6
Rotten Tomatoes 87
Sinopsis

El protagonista es un oso panda llamado Po, el más vago de todas las criaturas del Valle de la Paz. Con poderosos enemigos acercándose, la esperanza es depositada en una antigua profecía que dice que un héroe se alzará para salvarles. Voces originales de Jack Black, Angelina Jolie, Dustin Hoffman, Lucy Liu & Jackie Chan.

Trailer
¿Dónde verla?
Netflix
Sospechoso cero
Sospechoso cero
1h 39minCrimen,Misterio & Suspense,Terror,Europeas2004
Director: E. Elias Merhige
Reparto: Aaron Eckhart,Ben Kingsley,Carrie-Anne Moss,Harry Lennix,Kevin Chamberlin,Julian Reyes,Keith Campbell,Chloe Russell,Ellen Blake,William B. Johnson,Jerry Gardner,Daniel Patrick Moriarty,Curtis Plagge,Nicole DeHuff,William Mapother
Valoración:
IMBD 5.8
Rotten Tomatoes 17
Sinopsis

El agente del FBI Thomas Mackelway es llamado para investigar unos extraños asesinatos en serie. Cuando las pistas lo conducen al único sospechoso, descubre que ha sido arrastrado a un laberinto psicológico que confunde completamente todo lo creado por el caso…

¿Dónde verla?
Amazon Prime Video
Kung Fu Panda 2
Kung Fu Panda 2
PG1h 31minComedia,Acción & Aventura,Drama,Familia,Fantasía,Animación2011
Director: Jennifer Yuh Nelson
Reparto: Jack Black,Angelina Jolie,Dustin Hoffman,Gary Oldman,Jackie Chan,Lucy Liu,Seth Rogen,David Cross,Michelle Yeoh,James Hong,Danny McBride,Dennis Haysbert,Jean-Claude Van Damme,Victor Garber,Mike Bell
Valoración:
IMBD 7.3
Rotten Tomatoes 82
Sinopsis

Po está ahora viviendo su sueño como el Guerrero del Dragón, protegiendo el Valle de la Paz junto a sus amigos y sus compañeros maestros del kung fu. Los Cinco Furiosos. Pero su nueva e impresionante vida se encuentra amenazada por la aparición de un villano formidable, que planea usar un arma secreta imparable para conquistar China y destruir el kung fu. Po debe volver la vista a su pasado para descubrir los secretos de su misterioso origen; solo entonces podrá adquirir la fuerza que necesita para vencer.

Trailer
¿Dónde verla?
Netflix
Kung fu panda 3
Kung fu panda 3
PG1h 35minAnimación,Acción & Aventura,Comedia,Familia,Fantasía2016
Director: Alessandro Carloni,Jennifer Yuh Nelson
Reparto: Jack Black,Bryan Cranston,Dustin Hoffman,Angelina Jolie,J.K. Simmons,Jackie Chan,Seth Rogen,Lucy Liu,David Cross,Kate Hudson,James Hong,Randall Duk Kim,Steele Gagnon,Liam Knight,Wayne Knight
Valoración:
IMBD 7.1
Rotten Tomatoes 87
Sinopsis

Cuando el durante mucho tiempo perdido padre de Po aparece de repente, el dúo ya reunido viaja a un paraíso secreto de pandas para conocer a montones de nuevos e hilarantes osos. Pero cuando el villano sobrenatural Kai comienza a recorrer toda China venciendo a todos los maestros de kung fu, Po deberá hacer lo imposible: aprender a entrenar a una comunidad repleta de divertidos y torpes hermanos para formar el equipo definitivo de Kung Fu Pandas.

Trailer
¿Dónde verla?
Netflix
Madagascar 3: De marcha por Europa
Madagascar 3: De marcha por Europa
PG1h 33minAnimación,Familia,Comedia,Acción & Aventura2012
Director: Eric Darnell,Tom McGrath,Conrad Vernon
Reparto: Ben Stiller,Chris Rock,David Schwimmer,Jada Pinkett Smith,Frances McDormand,Sacha Baron Cohen,Andy Richter,Cedric the Entertainer,Jessica Chastain,Bryan Cranston,Martin Short,Paz Vega,Frank Welker,Tom McGrath,Chris Miller
Valoración:
IMBD 6.8
Rotten Tomatoes 78
Sinopsis

Alex el león, Marty la cebra, Melman la jirafa y Gloria la hipopótamo están decididos a regresar como sea al Zoo de Central Park en Nueva York. Tras abandonar África, toman un desvío y emergen, literalmente, en Europa, persiguiendo a los pingüinos y chimpancés que se las han arreglado para hacer saltar la banca de un casino de Montecarlo. Pronto, los animales son descubiertos por la capitana Chantel DuBois, una testaruda francesa encargada del control de animales, y a la que no le gusta nada que unos animales del zoo anden sueltos por su ciudad.

Trailer
¿Dónde verla?
Amazon Prime Video
