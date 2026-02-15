Real Madrid vs Benfica EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver la ida de los playoffs de la Champions League?

Real Madrid visita a Benfica por el partido de ida de los playoffs de la Champions League. Conoce a qué hora es el partido y dónde verlo EN VIVO.

La primera revancha. Real Madrid viaja a Portugal para enfrentarse a Benfica por el encuentro de ida de los playoffs de la UEFA Champions League. El cuadro español llega al cotejo en mejor momento que hace un mes. Es líder de LaLiga con 60 unidades, dos más que FC Barcelona. El equipo de Lisboa, en tanto, es tercero en su luga con 52 puntos, cinco menos que el líder Porto.

¿A qué hora es el partido y dónde verlo EN VIVO? El cotejo entre ambas escuadras se disputará el martes 17 de febrero en el Estádio da Luz de Lisboa, desde las 3:00 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por ESPN, Fox Sports, Fox One, TUDN y Movistar Liga de Campeones y Disney+. También podrás escuchar el encuentro por los 89.7 FM y 730 AM de RPP y Audioplayer. El minuto a minuto lo tendrás por RPP.pe.

Benfica vs Real Madrid: ¿cómo llegan a la ida de playoffs de Champions League 2026?



Benfica llega al cotejo en buena racha. De los últimos cinco partidos, ganó cuatro y empató uno. Real Madrid, en tanto, de sus últimos cinco encuentros, ganó cuatro y perdió uno, justamente ante su rival de este martes.

¿Cuándo y dónde juegan Benfica vs Real Madrid en vivo por la ida de playoffs de Champions League 2026?



El partido entre Benfica vs Real Madrid se disputará este martes 17 de febrero en el Estádio da Luz de la ciudad de Lisboa. El recinto tiene capacidad para 68 100 espectadores.

¿A qué hora juegan Benfica vs Real Madrid en vivo por la ida de playoffs de Champions League 2026?



En Perú, el partido Benfica vs Real Madrid comienza a las 3:00 p.m.

En Portugal, el partido Benfica vs Real Madrid comienza a las 9:00 p.m.

En España, el partido Benfica vs Real Madrid comienza a las 9:00 p.m.

En Colombia, el partido Benfica vs Real Madrid comienza a las 3:00 p.m.

En Ecuador, el partido Benfica vs Real Madrid comienza a las 3:00 p.m.

En Venezuela, el partido Benfica vs Real Madrid comienza a las 4:00 p.m.

En Bolivia, el partido Benfica vs Real Madrid comienza a las 4:00 p.m.

En Chile, el partido Benfica vs Real Madrid comienza a las 5:00 p.m.

En Paraguay, el partido Benfica vs Real Madrid comienza a las 5:00 p.m.

En Uruguay, el partido Benfica vs Real Madrid comienza a las 5:00 p.m.

En Argentina, el partido Benfica vs Real Madrid comienza a las 5:00 p.m.

En Brasil, el partido Benfica vs Real Madrid comienza a las 5:00 p.m.

¿Dónde ver el Benfica vs Real Madrid en vivo por TV y streaming?



El partido entre Benfica vs Real Madrid será transmitido EN VIVO por TV a través de ESPN, Fox Sports, Fox One, TUDN y Movistar Liga de Campeones. Vía streaming, se podrá ver por Disney+. También podrás escuchar el partido por los 89.7 FM y 730 AM de RPP y Audioplayer. El minuto a minuto lo tendrás por RPP.pe.

Benfica vs Real Madrid: alineaciones posibles



Benfica: Trubin; Araújo, Silva, Otamendi, Dahl; Barreiro, Barrenechea; Prestianni, Sudakov, Schjelderup; Pavlidis.

Real Madrid: Courtois; Trent, Rudiger, Huijsen, Carreras; Valverde, Tchouameni, Camavinga; Guler, Vinicius y Gonzalo.