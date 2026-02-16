Últimas Noticias
Hernán Barcos no descarta un posible regreso a Alianza Lima: "No depende de mí"

Hernán Barcos jugó cinco temporadas en Alianza Lima.
Hernán Barcos jugó cinco temporadas en Alianza Lima. | Fuente: Instagram | Fotógrafo: barcos
Erick Chavez

por Erick Chavez

"No depende de mí (sobre un posible regreso a Alianza Lima). Depende de Alianza. Veremos a futuro", indicó Hernán Barcos tras ser consultado sobre un retorno al cuadro de La Victoria.

No descarta un posible retorno. Hernán Barcos, delantero de FC Cajamarca, aseguró que un posible retorno a Alianza Lima no depende de él. 

En conversación con los medios de comunicación, dijo que se encuentra feliz de su presente en FC Cajamarca, pero no descartó volver al cuadro Blanquiazul.

"No depende de mí (sobre un posible regreso a Alianza Lima). Depende de Alianza. Veremos a futuro. Todavía soy jugador de fútbol, soy jugador de FC Cajamarca y estoy bien y feliz aquí", aseguró el jugador argentino.

Hernán Barcos y el momento que atraviesa Alianza Lima

Por otro lado, dijo sentirse incómodo con la situación que atraviesa Alianza Lima. Además, aprovechó para mandarle saludos al club por su aniversario.

"Incomoda como a todo hincha que le molesta la situación, pero también van tres partidos, recién comienza el año y hay que tener un poco de paciencia", dijo al principio.

"Son muchos años de historia y esperemos que sea un gran año para Alianza y que, obviamente, cada año que pasa, consiga más victorias", finalizó.

