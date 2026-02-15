Cámaras captan a joven retirando objetos de la camioneta de Laura Spoya tras el accidente

Un video difundido por Reporte semanal muestra a un hombre acercándose al vehículo de la modelo, mientras policías y bomberos inspeccionaban la escena.

Siguen apareciendo imágenes del accidente automovilístico que protagonizó Laura Spoya la madrugada del jueves 12 de febrero en Surco. Esta vez, un video difundido por el programa Reporte semanal muestra a un joven no identificado retirando objetos de la camioneta de la ex Miss Perú cuando las autoridades ya se encontraban en el lugar.

En las imágenes se observa que, tras el traslado de Laura para recibir atención médica, policías y bomberos inspeccionaban los restos de su vehículo. En ese momento, un hombre que había llegado en una camioneta blanca se acercó al auto, abrió la puerta y retiró lo que parece ser una almohada. Luego regresó por más objetos.

“Ahí nomás llegó un vehículo blanco que se estacionó en la acera de al frente y empezó a llamar por teléfono”, declaró un testigo que prefirió mantener su identidad en reserva. Hasta el momento, no se ha informado oficialmente quién era el joven, qué objetos retiró ni cuál era su vínculo con la modelo.

¿Cómo se encuentra Laura Spoya?

Días después del aparatoso accidente automovilístico, Laura Spoya rompió su silencio desde la clínica donde permanece internada. En comunicación telefónica con el programa Al sexto día, la exreina de belleza reveló detalles de su estado de salud.

La modelo contó que al llegar al centro médico no era consciente de la gravedad de sus lesiones. Sin embargo, el intenso dolor en la columna alertó a los especialistas.

Tras realizarle tomografías y resonancias magnéticas, los médicos confirmaron que tenía fracturada la vértebra L1, una zona clave que conecta los nervios responsables de la movilidad de las piernas y el control de los esfínteres.

Debido al riesgo de que la lesión comprometiera su movilidad, fue trasladada a la Unidad de Cuidados Intensivos. Según explicó, si la vértebra se movía apenas un milímetro más, podía perder la posibilidad de volver a caminar.

La cirugía se realizó alrededor de las 5 a.m. y fue, según sus palabras, uno de los momentos más dolorosos de su vida. “Pasé los dolores más extremos de mi vida”, afirmó.

Durante la intervención le colocaron tres clavos y material de titanio en la columna. Aunque el procedimiento fue exitoso y ya logró dar sus primeros pasos asistidos, su recuperación tomará varios meses e incluirá rehabilitación constante.

Así fue el accidente de Laura Spoya

El accidente ocurrió alrededor de las 3 a.m. en la cuadra 10 de la avenida El Polo, en el distrito de Surco, a la altura del cruce con la avenida La Encalada.

De acuerdo con información del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, la camioneta negra que conducía Laura Spoya impactó contra una pared ubicada junto a un local de venta de autos. El choque activó las bolsas de aire y dejó el vehículo con severos daños materiales.

Tras el impacto, unidades de emergencia acudieron al lugar para auxiliarla y trasladarla a una clínica cercana, donde fue intervenida de emergencia.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis