Sporting Cristal vs 2 de Mayo EN VIVO: juegan en Paraguay por la ida de la fase 2 de la Copa Libertadores

2 de Mayo vs Sporting Cristal EN VIVO: se enfrentan este martes 17 de febrero por el encuentro de ida de la fase 2 de la Copa Libertadores de América. El encuentro se disputará en el Estadio Río Parapiti, de la ciudad de Pedro Juan Caballero, desde las 7:30 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por ESPN, Fox Sports, bein Sports (Estados Unidos) y Disney+. También podrás escuchar el partido por los 89.7 FM y 730 AM de RPP y Audioplayer. El minuto a minuto lo podrás seguir por RPP.pe.

2 de Mayo vs Sporting Cristal: altas y bajas para la ida de Fase 2 de Copa Libertadores 2026?



2 de Mayo contará con todos sus jugadores disponibles para el cotejo con Sporting Cristal. El cuadro Celeste, en tanto, no tendrá entre sus filas a Christofer Gonzales, Luis Abram y Renato Solís, los tres por lesión.

¿Cuándo y dónde juegan 2 de Mayo vs Sporting Cristal en vivo por la ida de Fase 2 de Copa Libertadores 2026?



El encuentro entre 2 de Mayo y Sporting Crsital se disputará este martes 17 de febrero en el Estadio Rio Parapití de la ciudad de Pedro Juan Caballero (Paraguay). El recinto tiene capacidad para 25 000 espectadores.

¿A qué hora juegan 2 de Mayo vs Sporting Cristal en vivo por la ida de Fase 2 de Copa Libertadores 2026?



En Perú , el partido entre 2 de Mayo y Sporting Cristal comienza a las 7:30 p.m.

, el partido entre 2 de Mayo y Sporting Cristal comienza a las 7:30 p.m. En Paraguay , el partido entre 2 de Mayo y Sporting Cristal comienza a las 9:30 p.m.

, el partido entre 2 de Mayo y Sporting Cristal comienza a las 9:30 p.m. En Colombia, el partido entre 2 de Mayo y Sporting Cristal comienza a las 7:30 p.m.

En Ecuador, el partido entre 2 de Mayo y Sporting Cristal comienza a las 7:30 p.m.

En Bolivia, el partido entre 2 de Mayo y Sporting Cristal comienza a las 8:30 p.m.

En Venezuela, el partido entre 2 de Mayo y Sporting Cristal comienza a las 8:30 p.m.

En Argentina, el partido entre 2 de Mayo y Sporting Cristal comienza a las 9:30 p.m.

En Brasil, el partido entre 2 de Mayo y Sporting Cristal comienza a las 9:30 p.m.

En Chile, el partido entre 2 de Mayo y Sporting Cristal comienza a las 9:30 p.m.

En Uruguay, el partido entre 2 de Mayo y Sporting Cristal comienza a las 9:30 p.m.

En México , el partido entre 2 de Mayo y Sporting Cristal comienza a las 6:30 p.m.

En Estados Unidos (Miami), el partido entre 2 de Mayo y Sporting Cristal comienza a las 7:30 p.m.

¿Qué canal TV transmite el 2 de Mayo vs Sporting Cristal en vivo?



El partido entre 2 de Mayo vs Sporting Cristal se podrá ver EN VIVO por TV a través de ESPN, Fox Sports y bein Sports (Estados Unidos). Vía streaming, se podrá ver por Disney+. También podrás escuchar el partido por los 89.7 FM y 730 AM de RPP y Audioplayer. El minuto a minuto lo podrás seguir por RPP.pe.

2 de Mayo vs Sporting Cristal: alineaciones posibles

2 de Mayo: Ángel Martínez; Víctor Davalos, Pedro Sosa, Miguel Barreto, Wilson Ibarrola; Elías Alfonso, Ulises Coronel, Óscar Romero, Marcos Gaona; Fernando Cáceres, Rodrigo Ruiz Díaz.

Sporting Cristal: Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Cristiano; Ian Wisdom, Jesús Távara, Gustavo Cazonatti; Santiago González, Maxloren Castro y Felipe Vizeu.