Estrenos de Películas hoy 18 de enero del 2026

18 de Enero del 2026
Chicken Run: Evasión en la granja
G1h 24minAnimación,Comedia,Familia,Drama2000
Director: Peter Lord,Nick Park
Reparto: Julia Sawalha,Mel Gibson,Imelda Staunton,Jane Horrocks,Lynn Ferguson,Miranda Richardson,Tony Haygarth,Benjamin Whitrow,Timothy Spall,Phil Daniels,Lisa Kay,John Sharian,Wyatt Shears,Jo Allen
Valoración:
Sinopsis
La señora Tweedy es la dueña de una granja en la que la mayoría de las aves se han resignado a llevar una vida corta e infeliz: viven mientras ponen huevos y, cuando dejan de hacerlo, acaban en la mesa como comida de los domingos. Pero las cosas empiezan a cambiar con la llegada de Rocky, un gallo norteamericano, que mantiene un romance con Ginger, una gallina muy combativa que ha organizado innumerables intentos de fuga para alcanzar una vida mejor.
