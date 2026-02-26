Últimas Noticias
SENAMHI: Pronóstico del clima hoy jueves 26 de febrero 2026

Clima en Lima y regiones para hoy ,jueves , 26 de febrero
por Redacción RPP

Consulta el pronóstico del clima hoy en Lima y ciudades del Perú: temperatura actual, sensación térmica, radiación UV, probabilidad de lluvia y reporte oficial del Senamhi actualizado.

¿Cómo es el clima en Arequipa durante el año?

Arequipa presenta un clima templado y seco durante la mayor parte del año, con días soleados y noches frías debido a su altitud. Las temperaturas máximas suelen mantenerse entre 20°C y 25°C, mientras que las mínimas descienden con frecuencia por debajo de los 10°C, especialmente entre junio y agosto. Esta estabilidad convierte a Arequipa en una de las ciudades con mejor clima de la sierra sur.

Durante los meses de verano, de enero a marzo, se presenta la temporada de lluvias con precipitaciones moderadas, aunque no tan intensas como en otras zonas altoandinas. El resto del año prevalece el cielo despejado y un ambiente seco, ideal para actividades turísticas y recreativas al aire libre. Este equilibrio climático es uno de los atractivos más valorados por visitantes nacionales y extranjeros.


¿Cómo está el clima en Lima y en las ciudades del Perú?

Aquí presentamos la lista actualizada y detallada del pronóstico del clima de hoy para las principales ciudades del Perú:

Lima
Actualizado 4:00 am hora Perú
23°

Nublado

Día 26° • Noche 24°

Máx./Min.
28°/23°
Humedad
84%
Índice UV
0 / Bajo
Viento
13 km/h
Arequipa
Actualizado 4:00 am hora Perú
13°

Nublado

Día 17° • Noche 14°

Máx./Min.
18°/13°
Humedad
91%
Índice UV
0 / Bajo
Viento
4 km/h
Trujillo
Actualizado 4:00 am hora Perú
23°

Muy nublado

Día 26° • Noche 24°

Máx./Min.
27°/23°
Humedad
91%
Índice UV
0 / Bajo
Viento
9 km/h
Cajamarca
Actualizado 4:00 am hora Perú
11°

Nublado

Día 15° • Noche 12°

Máx./Min.
17°/11°
Humedad
91%
Índice UV
0 / Bajo
Viento
7 km/h
Chiclayo
Actualizado 4:00 am hora Perú
24°

Parcialmente nublado

Día 28° • Noche 26°

Máx./Min.
31°/24°
Humedad
90%
Índice UV
0 / Bajo
Viento
5 km/h
Piura
Actualizado 4:00 am hora Perú
25°

Nublado

Día 29° • Noche 28°

Máx./Min.
32°/25°
Humedad
87%
Índice UV
0 / Bajo
Viento
5 km/h
Cusco
Actualizado 4:00 am hora Perú

Nublado

Día 13° • Noche 11°

Máx./Min.
16°/8°
Humedad
84%
Índice UV
0 / Bajo
Viento
6 km/h
Iquitos
Actualizado 4:00 am hora Perú
23°

Muy nublado

Día 27° • Noche 25°

Máx./Min.
30°/23°
Humedad
98%
Índice UV
0 / Bajo
Viento
3 km/h
Pucallpa
Actualizado 4:00 am hora Perú
24°

Nublado

Día 29° • Noche 27°

Máx./Min.
32°/23°
Humedad
95%
Índice UV
0 / Bajo
Viento
2 km/h
Huancayo
Actualizado 4:00 am hora Perú

Nublado

Día 14° • Noche 11°

Máx./Min.
16°/9°
Humedad
91%
Índice UV
0 / Bajo
Viento
5 km/h
Tacna
Actualizado 4:00 am hora Perú
21°

Parcialmente nublado

Día 26° • Noche 22°

Máx./Min.
28°/21°
Humedad
69%
Índice UV
0 / Bajo
Viento
4 km/h
Ica
Actualizado 4:00 am hora Perú
22°

Nublado

Día 29° • Noche 25°

Máx./Min.
33°/22°
Humedad
79%
Índice UV
0 / Bajo
Viento
5 km/h
Tarapoto
Actualizado 4:00 am hora Perú
22°

Nublado

Día 28° • Noche 26°

Máx./Min.
32°/22°
Humedad
97%
Índice UV
0 / Bajo
Viento
3 km/h
Huánuco
Actualizado 4:00 am hora Perú
15°

Nublado

Día 20° • Noche 18°

Máx./Min.
22°/15°
Humedad
93%
Índice UV
0 / Bajo
Viento
4 km/h
Tumbes
Actualizado 4:00 am hora Perú
25°

Algunos chubascos

Día 28° • Noche 27°

Máx./Min.
30°/25°
Humedad
91%
Índice UV
0 / Bajo
Viento
7 km/h
