Estrenos de Películas hoy 19 de febrero del 2026

Estas son las películas que se estrenan hoy en Perú en las plataformas online de streaming. Revisa aquí la sinopsis, puntaje y trailer de los títulos de Netflix, Amazon Prime, Disney y Max.

Redacción RPP

por Redacción RPP

·
19 de Febrero del 2026
La resistencia invisible
La resistencia invisible
1h 49minHistoria,Guerra,Drama2025
Director: Lior Geller
Reparto: Oliver Jackson-Cohen,Charlie MacGechan,David Kross,Jeremy Neumark Jones,Tim Bergmann,Ulrich Brandhoff,Gilles Ben-David,JR Esposito,Michael Fox,Adi Kvetner,George Lenz
Valoración:
IMBD 6.7
Rotten Tomatoes 93
Sinopsis

La increíble historia real, nunca antes contada, de un grupo de prisioneros que intentan una fuga aparentemente imposible del primer campo de exterminio nazi para ofrecer el primer testimonio presencial del Holocausto.

¿Dónde verla?
Netflix
Badak
Badak
1h 33minDrama2025
Director: Raihan Halim
Reparto: Shaheizy Sam,Wan Hanafi Su,Hon Kahoe,Tony Eusoff,Alvin Wong,Amanda Ang,Joe Flizzow
Valoración:
IMBD 8.1
Sinopsis

A deaf single dad's life with his daughter changes when she becomes a hip-hop star. Meanwhile, another father faces ongoing challenges communicating with his deaf son.

¿Dónde verla?
Netflix
