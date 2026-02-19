La Victoria: dos hombres murieron en ataque armado dentro de local de comida rápida

Lima, nuevamente escenario de un hecho de sangre. Esta vez, dos hombres murieron en un ataque armado perpetrado dentro de un local de comida rápida, ubicado en la cuarta cuadra del jirón Las Esmeraldas, cerca al cruce con la avenida Palermo, en la urbanización Balconcillo, en el distrito limeño de La Victoria.

Según testigos consultados por RPP, las víctimas -no identificadas- se encontraban comiendo pollo broaster, cuando de pronto irrumpieron en el negocio sujetos armados, que dispararon múltiples veces.

Los hombres, malheridos, fueron trasladados de emergencia al Hospital Dos de Mayo, donde posteriormente se confirmó su deceso.



Crimen en investigación

Agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar del ataque armado y acordonaron la zona, para facilitar el trabajo de los peritos y de los representantes del Ministerio Público.

Cabe mencionar que las victimas llegaron al local de comida rápida en una camioneta roja, que dejaron estacionada frente al restaurante. Los investigadores también inspeccionaron el vehículo, como parte de las diligencias.

Los vecinos aseguraron haber escuchado una decena de disparos, lo que grafica la ferocidad del atentado.

Las investigaciones determinarán el móvil del crimen, aunque prácticamente se ha descartado que se trate de un asalto, debido al modus operandi de los pistoleros, que no se llevaron nada de valor.

