Alianza Lima vs Sport Boys: ¿A qué hora juegan en Matute y dónde ver el partido por la fecha 4 del Torneo Apertura?

Alianza Lima recibirá a Sport Boys en Matute por la fecha 4 del Torneo Apertura. Los íntimos llegan tras empatar sin goles ante Alianza Atlético y los rosados de ganar ante Atlético Grau. El equipo dirigido por Pablo Guede está obligado a sumar en casa para mantenerse en carrera y poder alcanzar a los líderes del torneo.
El partido entre Alianza Lima vs Sport Boys se podrá ver EN VIVO por TV a través de L1 Max. Vía streaming, será transmitido por L1 Play. También podrás escuchar el cotejo EN DIRECTO por los 89.7 FM y 730 AM de RPP y Audioplayer. El minuto a minuto lo tendrás por RPP.pe.
Alianza Lima vs Sport Boys: ¿Cómo llegan a la fecha 4 del Torneo Apertura 2026?
Alianza Lima llega de empatar sin goles ante Alianza Atletico en Sullana y ubicado en el pusto cuatro de la tabla de posiciones con siete puntos. Por su parte Sporr Boys ganaron 1-0 a Alianza Grau en el Callao y se ubican en el puesto 10 con cuatro puntos.
¿Cuándo y dónde juegan Alianza Lima vs Sport Boys en vivo por el Torneo Apertura 2026?
El partido entre Alianza Lima vs Sport Boys se disputará este viernes 20 de febrero en el Estadio de Matute. El recinto tiene capacidad para 33 938 espectadores.
¿A qué hora juegan Alianza Lima vs Sport Boys en vivo por el Torneo Apertura 2026?
En Perú, el partido Alianza Lima vs Sport Boys comienza a las 20:00 p.m.
En Colombia, el partido Alianza Lima vs Sport Boys comienza a las 20:00 p.m.
En Ecuador, el partido Alianza Lima vs Sport Boys comienza a las 20:00 p.m.
En Bolivia, el partido Alianza Lima vs Sport Boys comienza a las 21:00 p.m.
En Venezuela, el partido Alianza Lima vs Sport Boys comienza a las 21:00 p.m.
En Brasil, el partido Alianza Lima vs Sport Boys comienza a las 22:00 p.m.
En Argentina, el partido Alianza Lima vs Sport Boys comienza a las 22:00 p.m.
En Chile, el partido Alianza Lima vs Sport Boys comienza a las 22:00 p.m.
En Paraguay, el partido Alianza Lima vs Sport Boys comienza a las 22:00 p.m.
En Uruguay, el partido Alianza Lima vs Sport Boys comienza a las 22:00 p.m.
¿Dónde ver el Alianza Lima vs Sport Boys en vivo por TV y streaming?
Alianza Lima vs Sport Boys: alineaciones posibles
Alianza Lima: Duarte; Advíncula, Antoni, Garcés, Huamán; Chávez, Gaibor, Vélez, Cantero; E. Castillo, Ramos.
Sport Boys: Melián; Mora, Riojas, Dulanto, Aranda; Illanes, Da Campo, Torres, Alarcón, Urruti; Nequecaur.
Alianza Lima vs Sport Boys: últimos resultados
Alianza Lima
Alianza Atlétio 0-0 Alianza Lima
Alianza Lima 2-1 Comerciantes Unidos
Sport Huancayo 1-2 Alianza Lima
Sport Boys
Sport Boys 1-0 Atlético Grau
ADT 1-0 Sport Boys
Sport Boys 1-1 Chankas