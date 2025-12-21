Estrenos de Películas hoy 21 de diciembre del 2025

"Taylor Swift | The Eras Tour | The Final Show" es el vídeo del concierto completo, incluido "THE TORTURED POETS DEPARTMENT", que se grabó en Vancouver, Columbia Británica, el último día de la gira que ha hecho historia.
Casi una década después, Kumail Nanjiani regresa a Chicago, donde dio sus primeros pasos en el stand-up. En su nuevo especial, habla de la ansiedad, los riesgos de comprar drogas antes de su legalización y, sobre todo, de la medicación para gatos.
Un investigador farmacéutico amenaza con matar a los pasajeros del avión en el que viaja, lo que da paso al caos, desesperación y miedo, no solo dentro del avión, también en el planeta.
La historia de Mauricio de Sousa es tan fascinante como sus personajes, que siguen encantando a generaciones de lectores en Brasil y en todo el mundo. La película narra la historia de Mauricio desde su infancia, pasando por su descubrimiento y pasión por el cómic, la invención de una carrera considerada imposible en aquel momento y sus aventuras para ganarse la vida y crecer profesionalmente. Comparte la evolución de su obra, el proceso de creación de sus personajes principales y cómo sigue reinventándose y alcanzando el éxito.Algunas secuencias o patrones de luces intermitentes pueden afectar a espectadores fotosensibles.