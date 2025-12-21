Estrenos de Películas hoy 21 de diciembre del 2025

Sinopsis

La historia de Mauricio de Sousa es tan fascinante como sus personajes, que siguen encantando a generaciones de lectores en Brasil y en todo el mundo. La película narra la historia de Mauricio desde su infancia, pasando por su descubrimiento y pasión por el cómic, la invención de una carrera considerada imposible en aquel momento y sus aventuras para ganarse la vida y crecer profesionalmente. Comparte la evolución de su obra, el proceso de creación de sus personajes principales y cómo sigue reinventándose y alcanzando el éxito.Algunas secuencias o patrones de luces intermitentes pueden afectar a espectadores fotosensibles.