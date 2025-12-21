Últimas Noticias
Estrenos de Películas hoy 21 de diciembre del 2025

Estas son las películas que se estrenan hoy en Perú en las plataformas online de streaming. Revisa aquí la sinopsis, puntaje y trailer de los títulos de Netflix, Amazon Prime, Disney y Max.

Redacción RPP

por Redacción RPP

·
21 de Diciembre del 2025
Taylor Swift: The Eras tour (The final show)
Taylor Swift: The Eras tour (The final show)
3h 27minMúsica,Documental2025
Director: Glenn Weiss
Reparto: Taylor Swift,Mike Meadows,Max Bernstein,Paul Sidoti,Amos Heller,Matt Billingslea,Karina Depiano,Melanie Nyema,Kamilah Marshall,Jeslyn Gorman,Eliotte Woodford,Amanda Balen,Raphael Thomas,Jan Ravnik,Kameron Saunders
Valoración:
IMBD 8.9
Sinopsis

"Taylor Swift | The Eras Tour | The Final Show" es el vídeo del concierto completo, incluido "THE TORTURED POETS DEPARTMENT", que se grabó en Vancouver, Columbia Británica, el último día de la gira que ha hecho historia.

¿Dónde verla?
Disney Plus
Kumail Nanjiani: Pensamientos nocturnos
Kumail Nanjiani: Pensamientos nocturnos
55minComedia2025
Director: Bill Benz
Reparto: Kumail Nanjiani
Valoración:
IMBD 7.3
Sinopsis

Casi una década después, Kumail Nanjiani regresa a Chicago, donde dio sus primeros pasos en el stand-up. En su nuevo especial, habla de la ansiedad, los riesgos de comprar drogas antes de su legalización y, sobre todo, de la medicación para gatos.

¿Dónde verla?
Disney Plus
Declaración de emergencia
Declaración de emergencia
PG-132h 20minAcción & Aventura,Drama,Misterio & Suspense2022
Director: Han Jae-rim
Reparto: Song Kang-ho,Lee Byung-hun,Jeon Do-yeon,Kim Nam-gil,Yim Si-wan,Kim So-jin,Park Hae-joon,Do Yeong-seo,Hyun Bong-sik,Woo Mi-hwa,Lim Hyung-kook,Seol In-a,Lee Yul-eum,Moon Sook,Kwon Han-sol
Valoración:
IMBD 6.8
Rotten Tomatoes 66
Sinopsis

Un investigador farmacéutico amenaza con matar a los pasajeros del avión en el que viaja, lo que da paso al caos, desesperación y miedo, no solo dentro del avión, también en el planeta.

Trailer
¿Dónde verla?
Amazon Prime Video
Mauricio De Sousa: Mi historia
Mauricio De Sousa: Mi historia
1h 33minDrama2025
Director: Pedro Vasconcelos
Reparto: Mauro Sousa,Thati Lopes,Diego Laumar,Natália Lage,Emílio Orciollo Netto,Elizabeth Savalla,Othon Bastos,Fernando Eiras,Bruce Gomlevsky,Flávia Garrafa,Felipe Martins,Oberdan Júnior,João Velho,Thiago Justino,Leo Bahia
Valoración:
IMBD 7
Sinopsis

La historia de Mauricio de Sousa es tan fascinante como sus personajes, que siguen encantando a generaciones de lectores en Brasil y en todo el mundo. La película narra la historia de Mauricio desde su infancia, pasando por su descubrimiento y pasión por el cómic, la invención de una carrera considerada imposible en aquel momento y sus aventuras para ganarse la vida y crecer profesionalmente. Comparte la evolución de su obra, el proceso de creación de sus personajes principales y cómo sigue reinventándose y alcanzando el éxito.Algunas secuencias o patrones de luces intermitentes pueden afectar a espectadores fotosensibles.

¿Dónde verla?
Disney Plus
