Alianza Lima vs. UTC EN VIVO: chocan en Cajamarca por la fecha 5 del Torneo Apertura 2026 de la Liga1

Alianza Lima vs. UTC se enfrentarán EN VIVO y EN DIRECTO este fin de semana por la fecha 5 del Torneo Apertura 2026 de la Liga1 Te Apuesto.

En Alianza Lima, de momento, están como invictos en la liga peruana de primera división. Cuentan con 10 puntos y son segundos, con la misma cantidad de puntaje que UTC el cual es el líder (por diferencia de goles) en lo que va del torneo. El 'Gavilán' se tiene fe en sacar una victoria en condición de local.

Además, se conoció que el delantero Paolo Guerrero será baja en Alianza. El 'Depredador' presenta una molestia en una de sus rodillas y el entrenador Pablo Guede lo descartó para esta nueva jornada en condición de visitante.

¿Cómo llegan UTC y Alianza Lima a la fecha 5 del Torneo Apertura 2026?

El club cajamarquino viene de empatar a dos con ADT y los blanquiazules llegan de derrotar 1-0 a Sport Boys.

¿Cuándo y dónde juegan UTC vs Alianza Lima en vivo en la fecha 5 del Torneo Apertura 2026?

El partido está programado para el sábado 28 de febrero en el Estadio Héroes del San Ramón. El recinto tiene una capacidad para 10,495 espectadores.

¿A qué hora juegan UTC vs Alianza Lima en vivo por el Torneo Apertura 2026?

En Perú , el partido UTC vs Alianza Lima comienza a la 1:15 p.m.

¿Qué canal TV transmite el UTC vs Alianza Lima en vivo?

El partido de UTC ante Alianza Lima será transmitido por la señal de L1 Max (canal 711 HD de Movistar) y la plataforma streaming L1 Play. RPP te lo lleva en radio en los 89,7 FM y 730 AM, mientras que la web RPP.pe tendrá los goles y todas las incidencias.

UTC vs Alianza Lima: alineaciones posibles

UTC: Angelo Campos; Luis Garro, Piero Serra, Bruno Duarte, Dylan Caro; David Dioses, Luis Arce, Marcos Lliuya, David Camacho; Marlon de Jesús y Adolfo Muñoz.

Alianza Lima: Alejandro Duarte; Marco Huamán, Renzo Garcés, Mateo Antoni, Cristian Carbajal; Luis Advíncula, Esteban Pavez, Jairo Velez, Alan Cantero; Eryc Castillo y Luis Ramos.

