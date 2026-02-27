'Grey’s Anatomy' rinde emotivo homenaje a Eric Dane con un video de sus escenas más recordadas

La serie Grey's Anatomy rindió homenaje en su nuevo episodio al actor Eric Dane, quien falleció el 19 de febrero a los 53 años a causa de la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) que le fue detectada en abril de 2025.

El capítulo, emitido el jueves 26 de febrero en Estados Unidos por la cadena ABC, incluyó en su cierre un video con varias escenas del doctor Mark Sloan, el personaje que interpretó en dicha producción.

El clip, de 65 segundos, estuvo musicalizado con la canción Chasing Cars de la banda Snow Patrol, tema que se volvió muy popular después de ser utilizado en el final de la segunda temporada de la serie, cuando uno de sus protagonistas pierde la vida. Desde entonces, se han empleado distintas versiones de la canción en la producción, siempre para acompañar situaciones sensibles o conmovedoras.

Eric Dane: su paso en Grey's Anatomy y sus proyectos más recientes



Eric Dane se incorporó al elenco en la segunda temporada de Grey's Anatomy como un cirujano plástico. Su personaje, apodado McSteamy, era el mejor amigo del doctor Derek Shepherd, interpretado por el actor Patrick Dempsey.

Mark Sloan aparece en la serie desde el final de la segunda temporada (episodio 18, Yesterday) como personaje invitado en 2006. Sin embargo, convierte en personaje regular a partir de la tercera temporada y permanece en la serie hasta su muerte a principios de la novena temporada (2012).

En 2025, al actor fue diagnosticaron con ELA. A pesar de la enfermedad, participó interpretando a un paciente con ese mismo padecimiento en la serie Brilliant Minds. También estuvo en la tercera temporada de Euphoria, donde dio vida a Cal Jacobs. Esta nueva entrega se estrenará el 12 de abril en HBO.