“Es la crisis más grave de su historia”: en abril, el Ministerio Público se quedaría sin presupuesto para sueldos de fiscales, dice Chávez Cotrina

Jorge Chávez Cotrina, coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada, en diálogo con RPP, advirtió de una "grave crisis" que se vive dentro del Ministerio Público, debido a la falta de presupuesto destinado por el Ejecutivo.

El magistrado indicó que la situación se repite año tras año, pero que, en este 2026, ha llegado a tal nivel que, para el próximo marzo, se deberá prescindir del 50 % del personal de apoyo de la entidad por falta de recursos para pagarles los sueldos.

"Nos han dado el presupuesto por debajo de lo que se ha solicitado, lo cual ha traído un desfase en los gastos, y es que a más de 4 700 trabajadores de función fiscal y administrativos no va a poder pagárseles su sueldo en el mes de marzo, motivo por el cual van a ser obviamente despedidos si es que no se nos da el crédito adicional. Esto es gravísimo", sostuvo.

"Nosotros tenemos el oficio del señor gerente general [del Ministerio Público], que le ha cursado a todas las presidencias y coordinadores, el 00042-2026 de la Gerencia General, donde claramente nos dice lo siguiente: ‘evaluar y realizar la reducción de los requerimientos concernientes a la contratación del personal en un 50 %’; es decir, el otro 50%, que son 4 700, no van a continuar trabajando en el Ministerio Público por falta de presupuesto", destacó.

Chávez Cotrina recalcó que los recursos de la Fiscalía "solamente alcanzan hasta el mes de marzo, es decir, el mes de marzo a 50 % [del personal] que queda se le va a pagar, y si no nos dan [presupuesto], ya el otro 50 % también va a tener que retirarse".

Pero la imposibilidad del pago de remuneraciones no solo alcanzaría al personal de apoyo, sino que, en abril, tampoco se podría garantizar los sueldos de los fiscales "de todas las jerarquías", a nivel nacional, así como el presupuesto para gastos operativos.

"También están los fiscales de todas las jerarquías, que también existe el riesgo de que, a partir del mes de abril, no se les pueda pagar sus remuneraciones, independientemente de los otros gastos corrientes que se tiene, como la parte ya operativa de los viáticos, los pasajes, pagar médico legista, pagar criminalística, pagar los arriendos, pagar el tóner, es decir, el Ministerio Público está pasando por la crisis más grave en toda su historia", afirmó.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

¿Cuál ha sido la respuesta del Ejecutivo ante la demanda de presupuesto?

Según Chávez Cotrina, pese a los pedidos insistentes de presupuesto adicional al Gobierno, aún no ha habido respuesta.

"El Ministerio Público está siendo reducido a la mínima expresión por una falta de decisión política del Gobierno y por una falta de visión, porque el Ministerio Público es el titular de la acción penal, es el que conduce la investigación y, obviamente, somos los que estamos poniendo el pecho, pese a los magros recursos, frente al crimen organizado", expresó.

El fiscal indicó que, pese a la predisposición pública manifestada por el Gobierno de José Jerí para dotar de presupuesto adicional al Ministerio Público, esto nunca se dio. Ante ello, señaló que ya se ha insistido con el actual ministro de Economía del Gobierno de Balcázar.

"Lamentablemente, no [se atendió el pedido con Jerí]. Hubo quizás buenas intenciones, pero la realidad es esta [...] Dejar al Ministerio Público sin presupuesto, reducirlo a su mínima expresión, la más perjudicado va a ser la sociedad porque ¿quién persigue el delito?", inquirió Chávez.

"El gerente general nos está sosteniendo que están enviando la documentación, que han pedido cita con el actual ministro. Esperemos que, entre hoy día y mañana, se reúnan para solucionar este problema que es gravísimo. La crisis es grave. Nosotros entendemos que el país está pasando por una grave emergencia por el tema de las lluvias y los huaicos. Lo entendemos, pero también tienen que entender que el crimen está avanzando y no se puede dejar de perseguirlo", añadió.

Finalmente, el fiscal remarcó que su entidad atraviesa "una crisis tan grave que se podría decir que la fiscalía queda inoperativa".

"Yo llamo la atención al ministro de Economía, porque si estamos frente a una ola de crimen como estamos viviendo, no es posible que estén debilitando y no estén atendiendo los pedidos que hace nuestro fiscal de la Nación y el gerente general para los créditos adicionales", puntualizó.