Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Estrenos de Películas hoy 21 de enero del 2026

Estas son las películas que se estrenan hoy en Perú en las plataformas online de streaming. Revisa aquí la sinopsis, puntaje y trailer de los títulos de Netflix, Amazon Prime, Disney y Max.

Redacción RPP

por Redacción RPP

·
21 de Enero del 2026
Expiación, más allá de la pasión
Expiación, más allá de la pasión
R2h 3minDrama,Romance,Guerra2007
Director: Joe Wright
Reparto: James McAvoy,Keira Knightley,Saoirse Ronan,Romola Garai,Vanessa Redgrave,Brenda Blethyn,Juno Temple,Benedict Cumberbatch,Harriet Walter,Alfie Allen,Jérémie Renier,Anthony Minghella,Tobias Menzies,Peter Wight,Gina McKee
Valoración:
IMBD 7.8
Rotten Tomatoes 83
Sinopsis

En el verano de 1935, Briony Tallis (Saoirse Ronan), una precoz escritora de 13 años, cambia irremediablemente el curso de varias vidas cuando acusa al amante de su hermana Cecilia (Keira Knightley), el joven Robbie Turner (James McAvoy), de haber cometido un crimen. Los productores y el realizador de "Orgullo y prejuicio" vuelven a unirse en este drama.

Trailer
¿Dónde verla?
HBO Max
Hijos de los hombres
Hijos de los hombres
R1h 49minMisterio & Suspense,Ciencia ficción,Drama,Acción & Aventura2006
Director: Alfonso Cuarón
Reparto: Clive Owen,Clare-Hope Ashitey,Chiwetel Ejiofor,Julianne Moore,Michael Caine,Pam Ferris,Charlie Hunnam,Danny Huston,Peter Mullan,Oana Pellea,Jacek Koman,Phaldut Sharma,Juan Gabriel Yacuzzi,Mishal Husain,Rob Curling
Valoración:
IMBD 7.9
Rotten Tomatoes 92
Sinopsis

Año 2027: el ser humano está al borde de la extinción: los hombres han perdido la capacidad de procrear y se ignora por qué razon todas las mujeres del planeta se han vuelto estériles. Al mismo tiempo, el mundo se estremece cuando muere un muchacho de 18 años, la persona más joven de la Tierra. Se vive, pues, una situación de caos galopante. En tales circunstancias, Theo (Clive Owen), un desilusionado ex-activista radical de Londres convertido en burócrata, es contratado por Julian (Julianne Moore) para que proteja a una mujer que puede tener el secreto de la salvación de la humanidad, la persona más valiosa de la Tierra...

Trailer
¿Dónde verla?
HBO Max
Gattaca
Gattaca
PG-131h 46minMisterio & Suspense,Drama,Ciencia ficción1997
Director: Andrew Niccol
Reparto: Ethan Hawke,Uma Thurman,Jude Law,Alan Arkin,Loren Dean,Gore Vidal,Tony Shalhoub,Ernest Borgnine,Blair Underwood,Xander Berkeley,Jayne Brook,Una Damon,Elias Koteas,Maya Rudolph,Elizabeth Dennehy
Valoración:
IMBD 7.7
Rotten Tomatoes 82
Sinopsis

En un futuro cercano, en La Tierra la perfección genética impera. Los seres inferiores, como Vincent Freeman, cuyo ADN es fruto de una relación natural y no de laboratorio, están condenados al fracaso. Pero Vincent quiere triunfar, y conseguirá esconder su verdadera condición para conseguir su objetivo más ansiado: ser piloto espacial.

Trailer
¿Dónde verla?
HBO Max
13 fantasmas
13 fantasmas
141h 31minTerror,Misterio & Suspense,Fantasía2001
Director: Steve Beck
Reparto: Tony Shalhoub,Embeth Davidtz,Matthew Lillard,Shannon Elizabeth,Alec Roberts,JR Bourne,Rah Digga,F. Murray Abraham,Matthew Harrison,Jacob Rupp,Mike Crestejo,Aubrey Lee Culp,Charles Andre,Mikhael Speidel,Daniel Wesley
Valoración:
IMBD 5.6
Rotten Tomatoes 19
Sinopsis

Arthur Kriticos (Tony Shalhoub), un profesor viudo, hereda la majestuosa mansión de su tío Cyrus y se traslada a vivir allí con sus dos hijos, su niñera y un médium. Pronto descubren que la casa está construida con paredes de cristal inscritas con frases en latín que son hechizos de barrera. Encerrados en la casa, se dan cuenta de que contiene a 13 fantasmas capturados por Cyrus, cada uno encerrado por los hechizos. Con la ayuda del médium Dennis Rafkin (Matthew Lillard), intentan sobrevivir y desentrañar el misterio de la mansión antes de que sea demasiado tarde.

Trailer
¿Dónde verla?
HBO Max
La teoría del todo
La teoría del todo
PG-132h 3minRomance,Drama2014
Director: James Marsh
Reparto: Eddie Redmayne,Felicity Jones,Charlie Cox,Emily Watson,Simon McBurney,David Thewlis,Maxine Peake,Harry Lloyd,Tom Prior,Sophie Perry,Finlay Wright-Stephens,Alice Orr-Ewing,Thomas Morrison,Michael Marcus,Gruffudd Glyn
Valoración:
IMBD 7.7
Rotten Tomatoes 81
Sinopsis

La película gira en torno a la vida de Stephen Hawking, el importante teórico y divulgador científico que cambió la historia de la ciencia y la tecnología moderna para siempre. La película se centrará en la relación que mantuvo el británico con Jane Wilde, su primera mujer, con quien contrajo matrimonio después de que le diagnosticaran una enfermedad por la que no le quedaban más de dos años de vida.

Trailer
¿Dónde verla?
HBO Max
El intercambio
El intercambio
R2h 21minCrimen,Drama,Misterio & Suspense,Historia2008
Director: Clint Eastwood
Reparto: Angelina Jolie,John Malkovich,Jeffrey Donovan,Michael Kelly,Colm Feore,Jason Butler Harner,Amy Ryan,Geoff Pierson,Denis O'Hare,Frank Wood,Peter Gerety,Reed Birney,Gattlin Griffith,Michelle Gunn,Jan Devereaux
Valoración:
IMBD 7.7
Rotten Tomatoes 61
Sinopsis

Christine Collins es una madre que recupera a su hijo, al que habían secuestrado meses antes. Pero en la locura del muy fotografiado reencuentro, comienza a sospechar que el niño que le han entregado no es su hijo. A pesar de unas fuerzas del orden corruptas y de una opinión pública más que escéptica, intenta dilucidar el misterio cueste lo que cueste. Tachada de loca e incapacitada, por fin encuentra un aliado en el reverendo Briegleb, que la ayudará en su búsqueda.

Trailer
¿Dónde verla?
HBO Max
El Turista
El Turista
PG-131h 43minMisterio & Suspense,Romance,Acción & Aventura,Europeas2010
Director: Florian Henckel von Donnersmarck
Reparto: Johnny Depp,Angelina Jolie,Paul Bettany,Timothy Dalton,Steven Berkoff,Rufus Sewell,Christian De Sica,Alessio Boni,Daniele Pecci,Giovanni Guidelli,Raoul Bova,Bruno Wolkowitch,Julien Baumgartner,François Vincentelli,Clément Sibony
Valoración:
IMBD 6
Rotten Tomatoes 21
Sinopsis

Frank es un turista americano que viaja a Italia para tratar de recuperarse de un fracaso amoroso. Elise es una extraordinaria mujer que deliberadamente se cruza en su camino. Con el incomparable marco de Venecia como telón de fondo, Frank se deja llevar por la atracción del romance, pero en poco tiempo él y Elise se verán envueltos en un torbellino de intriga y peligro.

Trailer
¿Dónde verla?
HBO Max
Elizabeth
Elizabeth
R2h 3minDrama,Historia1998
Director: Shekhar Kapur
Reparto: Cate Blanchett,Joseph Fiennes,Geoffrey Rush,Christopher Eccleston,John Gielgud,Richard Attenborough,Fanny Ardant,Éric Cantona,Vincent Cassel,Kathy Burke,Edward Hardwicke,Emily Mortimer,James Frain,Kelly Macdonald,Kenny Doughty
Valoración:
IMBD 7.4
Rotten Tomatoes 83
Sinopsis

Inglaterra 1554. Tras la muerte de la reina María Tudor, que ha dejado al país sumido en un estado de inestabilidad financiera y crisis religiosa, sube al trono Isabel I (Cate Blanchett). Popularmente se la conoce como "La Reina Virgen", aunque por su participación en el reparto del botín obtenido tras los ataques de Drake a las costas españolas, tanto peninsulares como coloniales, es también conocida como "La Reina Pirata".

Trailer
¿Dónde verla?
HBO Max
Dos o tres cosas que yo sé de ella
Dos o tres cosas que yo sé de ella
1h 27minComedia,Drama,Europeas1967
Director: Jean-Luc Godard
Reparto: Marina Vlady,Jean-Luc Godard,Anny Duperey,Roger Montsoret,Raoul Lévy,Jean Narboni,Yves Beneyton,Juliet Berto,Helena Bielicic,Christophe Bourseiller,Marie Bourseiller,Marie Cardinal,Robert Chevassu,Joseph Gehrard,Blandine Jeanson
Valoración:
IMBD 6.5
Rotten Tomatoes 94
Sinopsis

Tomando como punto central las vivencias de Juliette, una mujer casada y con dos hijos que trabaja como ama de casa de día y prostituta por la noche, Godard realiza una especie de documental dramatizado sobre las vidas, las sensaciones, los personajes y los caracteres que pueblan el llamado nuevo París de los años 60.

¿Dónde verla?
Amazon Prime Video
Amores Compartidos
Amores Compartidos
1h 45minComedia2025
Director: Michael Angelo Covino
Reparto: Dakota Johnson,Adria Arjona,Kyle Marvin,Michael Angelo Covino,Nicholas Braun,David Castañeda,O-T Fagbenle,Charlie Gillespie,Simon Webster,Nahéma Ricci,Tyrone Benskin,Letitia Brookes,Tyler Hall,Jean-Claude Morais,Stephen Adekolu
Valoración:
IMBD 6.5
Rotten Tomatoes 84
Sinopsis

Cuando Ashley le pide el divorcio, el bonachón de Carey acude a sus amigos, Julie y Paul, en busca de apoyo. Su secreto para ser felices es un matrimonio abierto, pero Carey cruza la línea y hace que todas sus relaciones se conviertan en un caos.

Trailer
¿Dónde verla?
Amazon Prime Video
La chica danesa
La chica danesa
R1h 59minDrama,Europeas2015
Director: Tom Hooper
Reparto: Eddie Redmayne,Alicia Vikander,Matthias Schoenaerts,Ben Whishaw,Sebastian Koch,Pip Torrens,Nicholas Woodeson,Amber Heard,Emerald Fennell,Adrian Schiller,Henry Pettigrew,Sophie Kennedy Clark,Miltos Yerolemou,Jake Graf,Tusse Silberg
Valoración:
IMBD 7.1
Rotten Tomatoes 66
Sinopsis

Drama basado en la verdadera historia de una pareja de artistas daneses, Einar y Gerda Wegener. La vida de este matrimonio dio un giro cuando Einar sustituyó a la modelo femenina que su mujer, Gerda, tenía que pintar. Cuando los retratos resultan ser un éxito, ella anima a su marido a adoptar una apariencia femenina. Lo que comenzó como un juego llevó a Einar a una metamorfosis inesperada.

Trailer
¿Dónde verla?
HBO Max
¡Has llegado al final de la lista!
Tags
Series Películas online Netflix estrenos Peru
Últimas noticias