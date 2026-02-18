Alianza Lima vs San Martín EN VIVO: ¿a qué hora empieza y por dónde ver la fecha 2 del Sudamericano de Clubes de Vóley?

Alianza Lima vs San Martín EN VIVO: sigue la transmisión del partido por la fecha 2 del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

Alianza Lima vs San Martín EN VIVO: se enfrentan este jueves 19 de febrero por la segunda fecha del grupo B del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026. El encuentro se disputará en el Polideportivo Lucha Fuentes, del distrito de Villa El Salvador, desde las 5:00 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO Latina (2 y 702HD) y por la app y la página web de Latina. Además, se podrá ver por el Facebook de la Federación Peruana de Vóley (FPV) y la página web de la Confederación Sudamericana de Vóley (voleysur.org). El minuto a minuto lo tendrás por RPP.pe.

¿Cuándo y dónde juegan Alianza Lima vs San Martín en vivo por el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026?



El partido entre Alianza Lima vs San Martín se disputará este jueves 19 de febrero en el Coliseo Lucha Fuentes del distrito de Villa El Salvador. El recinto tiene capacidad para 6000 espectadores.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs San Martín en vivo por el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026?



En Perú, el partido Alianza Lima vs San Martín comienza a las 5:00 p.m.

En Colombia, el partido Alianza Lima vs San Martín comienza a las 5:00 p.m.

En Ecuador, el partido Alianza Lima vs San Martín comienza a las 5:00 p.m.

En Bolivia, el partido Alianza Lima vs San Martín comienza a las 6:00 p.m.

En Venezuela, el partido Alianza Lima vs San Martín comienza a las 6:00 p.m.

En Argentina, el partido Alianza Lima vs San Martín comienza a las 7:00 p.m.

En Chile, el partido Alianza Lima vs San Martín comienza a las 7:00 p.m.

En Paraguay, el partido Alianza Lima vs San Martín comienza a las 7:00 p.m.

En Uruguay, el partido Alianza Lima vs San Martín comienza a las 7:00 p.m.

En Brasil, el partido Alianza Lima vs San Martín comienza a las 7:00 p.m.



¿Dónde ver el Alianza Lima vs San Martín en vivo por TV y streaming?



El partido entre Alianza Lima vs San Martín se podrá ver EN VIVO por TV a través de Latina (2 y 702 HD). Vía streaming, será transmitido por la página web y la app de Latina, por la página web de la Confederación Sudamericana de Vóley (voleysur.org) y por Facebook de la Federación Peruana de Vóley (FPV). El minuto a minuto lo tendrás por RPP.pe.

Alianza Lima vs San Martín: precios de entradas

Los precios de las entradas para el duelo Alianza Lima vs San Martín son los siguientes:

General: S/ 20

Preferente Norte: S/ 35

Preferente Sur: S/ 35

Oriente: S/ 40

Occidente: S/ 55