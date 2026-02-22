Estrenos de Películas hoy 22 de febrero del 2026

22 de Febrero del 2026
Harold y el lápiz mágico
PG1h 30minComedia,Familia,Fantasía,Animación2024
Director: Carlos Saldanha
Reparto: Zachary Levi,Lil Rel Howery,Zooey Deschanel,Tanya Reynolds,Jemaine Clement,Alfred Molina,Pete Gardner,Camille Guaty,Ravi Patel,Zele Avradopoulos,Boston Pierce,Brisco De Poalo,Lauren Halperin,Seth Zane Robbins,Catherine Davis
Valoración:
Sinopsis
Dentro de su libro, el aventurero Harold puede hacer que cualquier cosa cobre vida simplemente dibujándola. Cuando crece y se dibuja a sí mismo fuera de las páginas del libro en el mundo verdadero, Harold descubre que tiene mucho que aprender sobre la vida real, y que su fiel lápiz mágico puede desencadenar las travesuras más divertidas que jamás hubiera imaginado. Cuando el poder de la imaginación sin límites cae en manos equivocadas, Harold y sus amigos necesitarán toda su creatividad para salvar tanto el mundo real como el suyo propio.
