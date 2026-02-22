Últimas Noticias
Podcasts ELECCIONES 2026
Calculadora liga 1 Concursos RPP
ELECCIONES 2026
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Osasco vs SESI en vivo: ¿a qué hora juegan y dónde ver final de Sudamericano de Clubes de Vóley 2026?

Sudamericano de Clubes de Vóley 2026
Sudamericano de Clubes de Vóley 2026 | Fuente: FPV
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

Osasco vs SESI medirán fuerzas para conseguir el título del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026.

Osasco vs SESI de Brasil EN VIVO y DIRECTO: se enfrentan este domingo 22 de febrero por la final del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026. El encuentro se disputará en el Polideportivo Lucha Fuentes, del distrito de Villa El Salvador, desde las 5:00 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por la app y página web de Latina, el canal de Facebook de la Federación Peruana de Vóley (FPV) y la página web de la Confederación Sudamericana de Vóley (voleysur.org). También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe. 

Osasco vs SESI: ¿Cómo llegan a la final del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026? 

Osasco llega a este partido tras vencer por 3-0 a San Martín, mientras que SESI derrotó 3-0 a Alianza Lima.

SESI 3-0 Uviv Guayaquil

¿Cuándo y dónde juegan Osasco vs SESI en vivo por la final del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026?

El partido Osasco vs SESI se disputará el domingo 22 de febrero en el coliseo polideportivo Lucha Fuentes, en el distrito de Villa El Salvador (Lima). El recinto tiene capacidad para recibir a 6 000 espectadores, aproximadamente.

¿A qué hora juegan Osasco vs SESI en vivo por la final del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026?

  • En Perú, el partido Osasco vs SESI comienza a las 5:00 p. m.
  • En Colombia, el partido Osasco vs SESI comienza a las 5:00 p. m.
  • En Ecuador, el partido Osasco vs SESI comienza a las 5:00 p. m.
  • En Bolivia, el partido Osasco vs SESI comienza a las 6:00 p. m.
  • En Venezuela, el partido Osasco vs SESI comienza a las 6:00 p. m.
  • En Argentina, el partido Osasco vs SESI comienza a las 7:00 p. m.
  • En Brasil, el partido Osasco vs SESI comienza a las 7:00 p. m.
  • En Chile, el partido Osasco vs SESI comienza a las 7:00 p. m.
  • En México (CDMX), el partido Osasco vs SESI comienza a las 4:00 p. m.
  • En Estados Unidos (Miami), el partido Osasco vs SESI comienza a las 5:00 p. m.

¿Dónde ver el Osasco vs SESI en vivo por TV?

El Sudamericano de Clubes de Vóley 2026 se podrá ver EN VIVO por TV a través Latina (2 y 702 HD). 

Osasco vs SESI: precios de entradas

  • General: S/20
  • Preferente Norte: S/35
  • Preferente Sur: S/35
  • Oriente: S/40
  • Occidente: S/55

Osasco vs SESI: Últimos resultados

Osasco

Osasco 3-0 San Martín

Osasco 3-0 Boston College

Osasco 3-0 Olympic


SESI

SESI 3-0 Alianza Lima

SESI 3-0 Regatas Lima

SESI 3-0 Uviv Guayaquil


Te recomendamos
Video recomendado
Tags
Osasco SESI Sudamericano de Clubes de Vóley Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

RPP TV

En Vivo

TODO SOBRE APUESTAS DEPORTIVAS
Más sobre Más Voley

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA