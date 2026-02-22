Osasco vs SESI en vivo: ¿a qué hora juegan y dónde ver final de Sudamericano de Clubes de Vóley 2026?

Osasco vs SESI de Brasil EN VIVO y DIRECTO: se enfrentan este domingo 22 de febrero por la final del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026. El encuentro se disputará en el Polideportivo Lucha Fuentes, del distrito de Villa El Salvador, desde las 5:00 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por la app y página web de Latina, el canal de Facebook de la Federación Peruana de Vóley (FPV) y la página web de la Confederación Sudamericana de Vóley (voleysur.org). También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

Osasco vs SESI: ¿Cómo llegan a la final del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026?



Osasco llega a este partido tras vencer por 3-0 a San Martín, mientras que SESI derrotó 3-0 a Alianza Lima.

¿Cuándo y dónde juegan Osasco vs SESI en vivo por la final del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026?

El partido Osasco vs SESI se disputará el domingo 22 de febrero en el coliseo polideportivo Lucha Fuentes, en el distrito de Villa El Salvador (Lima). El recinto tiene capacidad para recibir a 6 000 espectadores, aproximadamente.

¿A qué hora juegan Osasco vs SESI en vivo por la final del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026?

En Perú , el partido Osasco vs SESI comienza a las 5:00 p. m.

, el partido Osasco vs SESI comienza a las 5:00 p. m. En Colombia, el partido Osasco vs SESI comienza a las 5:00 p. m.

En Ecuador, el partido Osasco vs SESI comienza a las 5:00 p. m.

En Bolivia, el partido Osasco vs SESI comienza a las 6:00 p. m.

En Venezuela, el partido Osasco vs SESI comienza a las 6:00 p. m.

En Argentina, el partido Osasco vs SESI comienza a las 7:00 p. m.

En Brasil, el partido Osasco vs SESI comienza a las 7:00 p. m.

En Chile, el partido Osasco vs SESI comienza a las 7:00 p. m.

En México (CDMX), el partido Osasco vs SESI comienza a las 4:00 p. m.

En Estados Unidos (Miami), el partido Osasco vs SESI comienza a las 5:00 p. m.

¿Dónde ver el Osasco vs SESI en vivo por TV?

El Sudamericano de Clubes de Vóley 2026 se podrá ver EN VIVO por TV a través Latina (2 y 702 HD).

Osasco vs SESI: precios de entradas



General: S/20

Preferente Norte: S/35

Preferente Sur: S/35

Oriente: S/40

Occidente: S/55

Osasco vs SESI: Últimos resultados

Osasco

Osasco 3-0 San Martín

Osasco 3-0 Boston College

Osasco 3-0 Olympic

SESI

SESI 3-0 Alianza Lima

SESI 3-0 Regatas Lima

SESI 3-0 Uviv Guayaquil