Atlético Grau vs Juan Pablo II en vivo con Christian Cueva: ¿a qué hora juegan y dónde ver la fecha 4 del Torneo Apertura 2026?

Atlético Grau vs Juan Pablo II medirán fuerzas este domingo en el estadio Campeones del 36 por el Torneo Apertura.

Atlético Grau recibirá a Juan Pablo II por la fecha 4 del Torneo Apertura. Ambos equipos necesitan la victoria para escalar en la tabla de posiciones.

El partido entre Atlético vs Juan Pablo II se disputará este domingo de febrero en el Estadio Campeones del 36 a partir de la 3:30 p.m. por la fecha 4 del Torneo Apertura. Sigue EN VIVO por TV a través de L1 Max. El minuto a minuto lo tendrás por RPP.pe.

Atlético Grau vs Juan Pablo II: ¿Cómo llegan a la fecha 4 del Torneo Apertura 2026?

Atlético Grau llega a este partido tras perder por 1-0 ante Sport Boys de visitante. En tanto, Juan Pablo II caypo de local por 2-0 ante Sporting Cristal.

¿Cuándo y dónde juegan Atlético Grau vs Juan Pablo II en vivo por el Torneo Apertura 2026?

El partido entre Atlético vs Juan Pablo II está programado para el domingo 22 de febrero en el estadio Campeones del 36 (Piura). El recinto tiene una capacidad para 12 000 espectadores.

¿A qué hora juegan Atlético Grau vs Juan Pablo II en vivo por el Torneo Apertura 2026?

En Perú, el partido Atlético Grau vs Juan Pablo II comienza a la 3:30 a.m.



En Ecuador, el partido Atlético Grau vs Juan Pablo II comienza a la 3:30 a.m.

En Venezuela, el partido Atlético Grau vs Juan Pablo II comienza a las 4:30 p.m.

En Bolivia, el partido Atlético Grau vs Juan Pablo II comienza a las 3:30 p.m.

En Chile, el partido Atlético Grau vs Juan Pablo II comienza a las 5:30 p.m.

En Paraguay, el partido Atlético Grau vs Juan Pablo II comienza a las 5:30 p.m.

En Uruguay, el partido Atlético Grau vs Juan Pablo II comienza a las 5:30 p.m.

En Argentina, el partido Atlético Grau vs Juan Pablo II comienza a las 5:30 p.m.

En Brasil, el partido Atlético Grau vs Juan Pablo II comienza a las 5:30 p.m.

¿Qué canal TV transmite el Atlético Grau vs Juan Pablo II en vivo?

El partido de Atlético Grau vs Juan Pablo II será transmitido por la señal de L1 Max (canal 711 de Movistar) y la plataforma streaming L1 Play. Mientras que RPP.pe tendrá los goles y todas las incidencias.

Atlético Grau vs Juan Pablo II: Alineaciones posibles

Atlético Grau: Álvarez; Rodas, I. Tapia, R. Tapia, Acevedo; Franco, Guarderas, Barreto, Vásquez; Neira, Ruidíaz.

Juan Pablo II: Vega; Sánchez, Fuentes, Iriarte, Agusto; Ramírez, Durán, Flores, Cueva; Henricks, Juambeltz.