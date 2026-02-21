Alianza Lima vs. San Martín en vivo: ¿a qué hora juegan y dónde ver duelo por el tercer lugar del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026?

Los equipos peruanos jugarán por el tercer lugar del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026.

Alianza Lima vs. San Martín EN VIVO: se enfrentan este domingo 22 de febrero por el tercer lugar del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026. El encuentro se disputará en el polideportivo Lucha Fuentes, del distrito de Villa El Salvador, desde las 2:45 p. m. (hora peruana), y será transmitido EN DIRECTO por la app y página web de Latina, el canal de Facebook de la Federación Peruana de Vóley (FPV) y la página web de la Confederación Sudamericana de Vóley (voleysur.org). También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

Alianza Lima vs. San Martín: ¿cómo llegan a la disputa por el tercer lugar del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026?

Alianza Lima cayó 3-0 ante SISE de Brasil. En tanto, San Martín perdió 3-0 ante Osasco.

¿Cuándo y dónde juegan Alianza Lima vs. San Martín en vivo por el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026?

El partido Alianza Lima vs. San Martín se disputará el domingo 22 de febrero en el coliseo polideportivo Lucha Fuentes, en el distrito de Villa El Salvador (Lima). El recinto tiene capacidad para recibir a 6 000 espectadores, aproximadamente.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. San Martín en vivo por el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026?

En Perú , el partido Alianza Lima vs. San Martín comienza a las 2:45 p. m.

En Ecuador, el partido Alianza Lima vs. San Martín comienza a las 2:30 p. m.

En Bolivia, el partido Alianza Lima vs. San Martín comienza a las 3:45 p. m.

En Venezuela, el partido Alianza Lima vs. San Martín comienza a las 3:45 p. m.

En Argentina, el partido Alianza Lima vs. San Martín comienza a las 4:45 p. m.

En Brasil, el partido Alianza Lima vs. San Martín comienza a las 4:45 p. m.

En Chile, el partido Alianza Lima vs. San Martín comienza a las 4:45 p. m.

En México (CDMX), el partido Alianza Lima vs. San Martín comienza a las 1:45 p. m.

En Estados Unidos (Miami), el partido Alianza Lima vs. San Martín comienza a las 2:45 p. m.

¿Dónde ver el Alianza Lima vs. San Martín en vivo por TV?

El Sudamericano de Clubes de Vóley 2026 se podrá ver EN VIVO por TV a través Latina (2 y 702 HD).

